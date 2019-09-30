  1. Главная
  3. Stars

Сотни миллионов долларов: кто получит наследство Марка Захарова

30 сентября 2019, 11:31

На выходных умер знаменитый Марк Захаров. Пока его родные и близкие переживают утрату, юристы уже успели посчитать наследство Марка Захарова.

Марк Захаров
Марк Захаров умер / открытые источники

Марк Захаров умер 28 сентября в больнице, после того, как попал в ее реанимацию с воспалением легких. Он продержался чуть больше недели, пока тяжелые осложнения не свели его в могилу.

Юристы уже подсчитали приблизительные объемы его наследства и назвали ближайшего наследника, который вступит в права в течении 6 месяцев, пишет teleprogramma.pro.

Все миллионы долларов и недвижимость Марка Захарова достанутся 57-летней актрисе Александре Захаровой, единственной наследнице первой очереди. Причем, свою мать  - жену Марка Захарова Нину Лапшинову женщина похоронила еще в 2014 году.

Детей у нее тоже нет - она была замужем 9 лет - за Владимиром Стекловым, но детей они так и не завели.

Общую стоимость наследства Марка Захарова пока что обсчитывают компетентные специалисты, так как точных доходов Захарова не знал никто, а информация о его недвижимости довольно расплывчаста.

Точно известно, что к имуществу Захарова причисляется квартира на Тверской улице в центре Москвы рядом с квартирой Пугачевой. При этом на данный момент самая дешевая квартира на Тверской, выставленная на продажу, оценивается в 250 тысяч долларов.

Также режиссеру принадлежала дача в районе Куркино, минимальная стоимость которой составляет 50 миллионов рублей (около 780 тысяч долларов). Кроме того, во владении Марка Захарова был внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью около пяти миллионов рублей (более 77 тысяч долларов).

Также Александре Марковне, как пишет издание, должны достаться все денежные средства, накопленные ее отцом. Ранее не было известно, сколько зарабатывал Марк Анатольевич, поэтому и сумму его накоплений сложно посчитать.

новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Сотни миллионов долларов: кто получит наследство Марка Захарова». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:56
"Сочно и очень влажно, просто ах*еть": Maruv удивила откровенными фото
11:47
Под Киевом "труп за рулем" устроил хаос на дороге
11:35
Милан захотел "выкрасть" Андрея Шевченко у сборной Украины - СМИ
11:32
Модный маникюр градиент: удачные идеи дизайна для осени 2019 - фото, видео Фото Видео
11:31
Сотни миллионов долларов: кто получит наследство Марка Захарова
11:23
Русские будут в восторге: как Украина отказом ехать в ПАСЕ сама себя высекла мнение
11:15
В Украине назвали отказ от ПАСЕ "демаршем Макрону" Видео
11:07
От Зеленского ждут новое государство, а не реанимацию Украины Порошенко мнение
11:07
Уже можно: Кайя Гербер бесстыже вывалила молодую грудь Фото
11:05
В ЕБА предложили компромиссное решение вопроса по рентной плате на железную руду
10:47
"Готовы сопротивляться": ветеран АТО рассказал, как трудятся украинские партизаны в ОРДЛО
10:46
Сегодня - последний день "жизни" монет мелких номиналов Видео
10:45
"Чтоб у них руки поотсыхали!!!": на Донбассе погибла молоденькая девушка-боец Айдара
10:39
Сарган объяснила "побег" Луценко в Великобританию
10:19
Гончарук рассказал, когда Киев подпишет новую программу сотрудничества с МВФ
10:08
Украинцы попрощаются с бумажными справками о прописке и несудимости
10:07
Гороскоп на сегодня: кому грозят крах в любви, долговая яма и депрессия
09:47
"Комплекс неполноценности": Мухарский взроптал из-за ползучей русификации Львова Видео
09:38
Экс-генпрокурор Луценко "слинял" из Украины - журналист
09:30
Танці з зірками 2019 кто ушел в 6 выпуске - результаты голосования Видео
09:17
В глаза посмотреть: Трамп захотел встретиться с чиновником, настучавшим о его встрече с Зеленским
09:07
Подшофе и без прав: под Киевом подросток устроил смертельную аварию
08:59
Зеленый свет: Кабмин поддержал законопроект о легализации игорного бизнеса
08:36
Генерал рассказал, как положить конец имперским амбициям России Видео
08:01
У Зеленского уже планируют официальный визит президента Украины в США Видео
07:32
"Я знаю, как с ними разговаривать": глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией
07:14
С днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 – прикольные поздравления Фото
06:54
На Одесчине 12-летний мальчик застрелил друга Видео
06:54
Кремль хочет превратить Донбасс в Приднестровье мнение
06:45
Рош а-Шана 2019 – Еврейский Новый Год: поздравления и открытки Фото
06:26
Гороскоп на неделю: астролог дала совет каждому знаку Зодиака
06:04
Доллар попрет вверх: опубликован валютный прогноз до 2022 года Видео
05:40
Канадка – самая популярная мужская стрижка 2019-2020, которая идет всем - 35 фото Фото Видео
05:11
Украину за уши втягивают во внутренние разборки в США – экс-министр Видео
04:44
"Черная дыра" под Москвой напугала россиян. Фото
04:37
С Днем Надежды – поздравления и открытки красивые и живые Фото
04:09
Элитная недвижимость на миллионы долларов: стала известна сумма наследства Заворотнюк Фото Видео
03:28
Международный день переводчика 2019: открытки и поздравления на словах Фото
02:51
Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы
02:05
Ученые выяснили, как восстановить сердце после инфаркта
01:33
В Казахстане смартфон убил 14-летнюю девочку
00:54
Найчудовіші привітання з Віри, Надії, Любові, Софії 2019: картинки та тексти Фото
00:20
Балаяж – самое модное окрашивание волос 2019 с эффектом омоложения - фото Фото Видео
29 сентября, воскресенье
23:46
В центре Киеве мужчина грозит прыгнуть с крыши дома: трансляция Видео
23:20
Отставка секретаря СНБО: Зеленский решил судьбу Данилюка – СМИ Видео
22:55
Раввины разошлись во взглядах из-за Зеленского, президент сделал неожиданный шаг Видео
22:35
Как накрутить волосы на носки: легкая завивка на ночь
22:25
"Их кухня": у Зеленского оценили скандал вокруг стенограммы разговора с Трампом Видео
22:03
Пальчевский рассказал правду о своих планах "подвинуть" Кличко Видео
21:35
В США потребовали обнародовать разговоры Трампа с Путиным
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять