Сотни миллионов долларов: кто получит наследство Марка Захарова

Марк Захаров умер / открытые источники

Марк Захаров умер 28 сентября в больнице, после того, как попал в ее реанимацию с воспалением легких. Он продержался чуть больше недели, пока тяжелые осложнения не свели его в могилу.

Юристы уже подсчитали приблизительные объемы его наследства и назвали ближайшего наследника, который вступит в права в течении 6 месяцев, пишет teleprogramma.pro.

Все миллионы долларов и недвижимость Марка Захарова достанутся 57-летней актрисе Александре Захаровой, единственной наследнице первой очереди. Причем, свою мать - жену Марка Захарова Нину Лапшинову женщина похоронила еще в 2014 году.

Детей у нее тоже нет - она была замужем 9 лет - за Владимиром Стекловым, но детей они так и не завели.

Общую стоимость наследства Марка Захарова пока что обсчитывают компетентные специалисты, так как точных доходов Захарова не знал никто, а информация о его недвижимости довольно расплывчаста.

Точно известно, что к имуществу Захарова причисляется квартира на Тверской улице в центре Москвы рядом с квартирой Пугачевой. При этом на данный момент самая дешевая квартира на Тверской, выставленная на продажу, оценивается в 250 тысяч долларов.

Также режиссеру принадлежала дача в районе Куркино, минимальная стоимость которой составляет 50 миллионов рублей (около 780 тысяч долларов). Кроме того, во владении Марка Захарова был внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью около пяти миллионов рублей (более 77 тысяч долларов).

Также Александре Марковне, как пишет издание, должны достаться все денежные средства, накопленные ее отцом. Ранее не было известно, сколько зарабатывал Марк Анатольевич, поэтому и сумму его накоплений сложно посчитать.