"Слегла": Наталью Бочкареву парализовало из-за скандала с наркотиками

Наталья Бочкарева страдает от паралича после задержания с наркотиками / ТНТ

Звезда комедийного сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева слегла с частичным параличем лица.

У Натальи Бочкаревой подскочила высокая температура, и возможен паралич лицевого нерва, сообщил изданию СтарХит друг актрисы, музыкант Андрей Ковалев.

"Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица.", - говорит он.

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Андрей Ковалев признался, что они тесно общаются, и в этой тяжелой ситуации он поддерживает актрису.

"Надеюсь, все обойдется, и она поправится", - добавил Ковалев.

После позорного задержания и скандала из-за хранения наркотиков, Наталья Бочкарева спряталась дома, не выходит даже на работу и ограничила круг своего общения.

Наталья Бочкарева отказалась от тестов на алкоголь и наркотики смотреть онлайн видео:

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором полиция остановила автомобиль, при понятых заполнила протокол о том, что женщина отказалась от прохождения теста на наркотики и алкоголь. Полицейские утверждают, что это Наталья Бочкарева.

Бочкарева отрицает, что задержали ее, тем более, что при ней было большое количество наркотиков. Актриса утверждает, что в это время была дома с детьми, но полицейские доказывают обратное.

Задержание Натальи Бочкаревой смотреть онлайн видео:

Примечательно, что на видео женщина полностью подтвердила, что также хранила большое количество наркотиков.

Ролик вызвал большой скандал в России - как в кругах селебрити, так и среди обычных россиян.

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