Танці з зірками 2019: 7 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Танці з зірками 2019: 7 выпуск онлайн / 1+1

Новый 7 выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел на 1+1 в 21:00. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом третьем выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 6 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск

Судить шоу будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Циско Гомес. Ведущей балкона станет Оля Полякова.

По международным правилам шоу в этот раз ни одна пара не покинет паркет. Однако голосование будет открыто в течение всей недели, поэтому голосовать стоит, чтобы сильная пара снова не покинула шоу.

Звезды выбирали партнеров по принципу "игры в бутылочку" на вечеринке вначале недели.

Но еще до начала шоу было известно, что Людмила Барбир станцует страстное и сексуальное ча-ча-ча с партнером Ксенией Мишиной - Женей Котом. Новая пара под хит MONATIK Каждый раз покажет на паркете настоящий фейерверк чувств, изобразив влюбленных, которые готовят на кухне завтрак.

Елена Кравец и ее коллега из Дизель шоу Виктория Булитко обменяются партнерами. Елена попробует стать Кэрри Брэдшоу из сериала Секс в большом городе, и станцует страстный вальс с Дмитрием Дикусаром под хит James Brown It’s a man’s world.

Виктория Булитко станет Самантой из Секса в Большом Городе и с Максом Леоновым исполнит фьюжн.

Даниэль Салем станцует эмоциональный пасодобль с Аленой Шоптенко в образе Короля Артура.

Кому отошла Юлия Сахневич и с кем будет танцевать Анна Ризатдинова - остается тайной до начала шоу.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 5 выпуск смотреть онлайн 22-09-2019

Танці з зірками 2019 7 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 06-10-2019:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.