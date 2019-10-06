Танці з зірками 2019: 7 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Седьмой выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 6 октября, 9 пар вышли на главный паркет. Что было в 7 выпуске 3 сезона - смотри и читай на Главреде.
Новый 7 выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел на 1+1 в 21:00. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.
В новом третьем выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.
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Судить шоу будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Циско Гомес. Ведущей балкона станет Оля Полякова.
По международным правилам шоу в этот раз ни одна пара не покинет паркет. Однако голосование будет открыто в течение всей недели, поэтому голосовать стоит, чтобы сильная пара снова не покинула шоу.
Звезды выбирали партнеров по принципу "игры в бутылочку" на вечеринке вначале недели.
Но еще до начала шоу было известно, что Людмила Барбир станцует страстное и сексуальное ча-ча-ча с партнером Ксенией Мишиной - Женей Котом. Новая пара под хит MONATIK Каждый раз покажет на паркете настоящий фейерверк чувств, изобразив влюбленных, которые готовят на кухне завтрак.
Елена Кравец и ее коллега из Дизель шоу Виктория Булитко обменяются партнерами. Елена попробует стать Кэрри Брэдшоу из сериала Секс в большом городе, и станцует страстный вальс с Дмитрием Дикусаром под хит James Brown It’s a man’s world.
Виктория Булитко станет Самантой из Секса в Большом Городе и с Максом Леоновым исполнит фьюжн.
Даниэль Салем станцует эмоциональный пасодобль с Аленой Шоптенко в образе Короля Артура.
Кому отошла Юлия Сахневич и с кем будет танцевать Анна Ризатдинова - остается тайной до начала шоу.
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Танці з зірками 2019 7 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 06-10-2019:
Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.