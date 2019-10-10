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"Будет новый фильм": Дзидзьо рассказал, как на него повлияли Танці з зірками

10 октября 2019, 12:00

Известный певец и актер Дзидзьо признался, что сомневался идти на шоу, ведь никогда не занимался танцами, но о своем решении точно не пожалел.

Дзидзьо
Дзидзьо и Яна Цибульская / instagram.com/dzidzio

29 сентября в шестом эфире третьего сезона популярного шоу Танці з зірками проект покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская. Пара трижды оказывалась в зоне риска, и трижды поклонники помогали им остаться и бороться за главный приз. Но в шестом эфире телезрители лучше проголосовали за пару Алену Шоптенко и Алексея Яровенко, а Дзидзьо с Яной покинули паркет.

Еще до начала шоу Дзидзьо в одном из интервью признался, что немного опасался идти на Танці з зірками, ведь никогда раньше не танцевал. Сейчас артист с уверенностью говорит, что о своем решении точно не пожалел. В интервью изданию Главред, которое Дзидзьо дал еще до ухода с Танців з зірками, он рассказал, почему сомневался идти в шоу, и как оно повлияло на его творческую карьеру.

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Любопытно, что артисту делали предложение стать участником шоу еще в прошлом сезоне, но Дзидзьо не решился из-за высокой занятости.

"Пропозицію про участь в шоу мені зробили ще минулого року, але я був дуже завантажений, а в цьому році почав сумніватися, думав: який з мене танцюрист? Тому що я ніколи раніше не займався танцями. Боявся. Чесно сказати, думав - як буду з боку виглядати, але я собі нагадав, що ніколи не боявся бути смішним. Тому вирішив: "А чому ні?"", - признался Dzidzio.

По словам артиста, он благодаря шоу открыл в себе новые возможности. Ему удавалось совмещать репетиции для Танців з зірками, ездить на концерты, работать в студии, а также сниматься в сериале Отмороженный.

"Я погодився спробувати, і знаєте, що? Танці дали мені зрозуміти, що у мене набагато більше вільного часу, ніж я думав. Репетиції займали у мене п'ять годин на день, але я навпаки більше став встигати. Тепер я знаю, що, коли для мене закінчиться проект, то з'явиться п'ять годин на щось ще. Тому хочу подякувати шоу Танці з зірками - вони відкрили в мені нові можливості. Це такий виклик, який потрібно було прийняти", - отметил певец.

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Дзидзьо
Дзидзьо и Яна Цибульская / instagram.com/dzidzio

По признанию Дзидзьо, танцевальный опыт вдохновил его сделать своим поклонникам сюрприз: "Обіцяю, в новому фільмі обов'язково буде сцена, де будуть танці".

Когда речь заходит о конкуренции на шоу между парами, тут Дзидзьо уверен: она если и существует, то минимальная, и ее не видно. Он признался, что каждый участник для него крайне дорог.

"Ми всі один одного давно знаємо, але на проекті зараз у мене таке враження, що ми закінчуємо 11 клас, розбіжимося і все. Здається, що буде шкільний вальс, останній дзвінок, випускний. У мене в житті цього не було, і я зараз все це переживаю вперше. Мені кожен учасник дорогий і важливий. Я думаю, кожен з нас не приділяв так багато уваги один одному, як зараз тут на проекті, він нас об'єднав. Ми розуміємо, що конкуренція є, але вона така маленька, що не так важлива, як важливо бути разом", - делится артист.

Особую любовь Дзидзьо испытывает к зрителям, и считает, что именно они являются главными судьями проекта.

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"Люди емоційно відчувають все через екран телевізора, а судді сидять і прямо дивляться нам під ноги. Багато камера перемальовує, домальовує, і танець виходить через телевізор красивіше, а глядачі відчувають і зовнішню, і внутрішню постановку: танцювало тіло з душею, чи ні. А судді тільки на тіло дивляться, а ви ж не бачите - я всередині переживаю, може, я емоційно краще станцював, ніж ногами. Це потрібно враховувати", - считает певец.

По словам Дзидзьо, он ни капли не жалеет о своем участии в Танцях з зірками, так как понял: для него нет ничего невозможного.

Дзидзьо
Дзидзьо и Яна Цыбульская / instagram.com/dzidzio

"Я хочу всім своїм шанувальникам побажати сміливості приймати в життя виклики, і такі ситуації, які вам, наприклад, не на руку, або ви їх боїтеся. Приймайте і проживайте це. Вам спеціально створюються такі умови, щоб ви стали краще. Ось я, наприклад, розцінюю участь в шоу так: я став краще, я зрозумів, що я можу ще більше зробити", - говорит Дзидзьо.

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Сейчас же перец активно готовится к премьере нового сериала Отмороженный, который уже осенью стартует на Телеканале 1+1. Артист исполнил главную роль, и для него это дебют участия в сериале.

По сюжету Отмороженного, семья Дзидзюков собирается наконец продать свой старый дом и переехать жить в большой город. Их заветная мечта, словно Титаник разбивается об лед. В собственном подвале в старом холодильнике они случайно находят замороженного Мишу – своего родственника, который пропал 23 года назад. Оказывается, Миша стал частью большого научного эксперимента. Теперь жизнь семьи изменится навсегда, ведь Дзидзюки вынуждены жить вместе с "отмороженным" родственником, который умом, чувствами и привычками застрял в "лихих 90-х" и еще и по всем документам является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу.

Танці з зірками 2019 6 выпуск смотреть онлайн Dzidzio и Яна Цибульская:

Напомним, новые выпуски Танців з зірками выходят каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1. Онлайн их также можно посмотреть на сайте Главред.

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