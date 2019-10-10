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"Выйти из зоны комфорта": Даниэль Салем об успехах и разочарованиях на Танцах со звездами

10 октября 2019, 15:00

Самый горячий участник Танцев со звездами, ведущий, Даниэль Салем поделился своими впечатлениями от участия в шоу. Он дал важный совет, которому его научило шоу.

Даниель Салем
Даниель Салем дал большое интервью Главреду / Instagram

Одессит Даниэль Салем, который уже стал самым мужественным участником шоу Танцы со звездами, в интервью Главреду поведал, какой урок дало ему шоу, и какое самое большое разочарование настигло его во время участия.

Даниэль Салем, который танцует с Юлией Сахневич, очень быстро стал одним из фаворитов среди мужчин-участников. Он покорил своим нравом, способностью меняться и расти. И это обусловлено тем, что танцы покорили его, и Даниэль настолько вовлекся в шоу, что оно стало буквально частью жизни.

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"Вначале казалось, что первая неделя будет самой сложной. Это первое знакомство с танцами и зрителями проекта. Важно было подготовиться как можно лучше, чтобы моя партнерша Юля Сахневич, смогла повторить или даже превзойти прошлогодний результат на шоу. Нашим первым танцем стало аргентинское танго. Для человека, который ни разу в жизни не танцевал, этот номер оставил сильный отпечаток в душе и сердце. Я помню, как мы разучивали хореографию. Тренировались даже по ночам. Да, и остальные тренировки затягивались до поздней ночи, поэтому нам не привыкать. Конечно, чем дальше – тем круче – тем выше мы ставим себе планку", - сказал он.

Даниэль Салем вспомнил, как еще вначале шоу всех участников поразил контраст – откуда у них появилось столько времени на танцы, и как, оказывается, много можно теперь успевать.

"Я помню, мы как-то с Дзидзьо обсуждали, что после каждого номера ты думаешь: "Обалдеть, ты можешь еще больше, и у тебя появляется стимул двигаться к победе и с каждым разом удивлять зрителей новыми поддержками и яркими постановками". Это очень круто, когда ты расширяешь свои горизонты, и понимаешь, что плыть и плыть еще. Я мега благодарен каналу 1+1 и этому проекту", - сказал Даниэль.

Также он поведал, что его очень удивило, как поменялась его жизнь с началом шоу. Особенно, в соцсетях. По словам телеведущего, ранее он преимущественно следил за друзьями и звездами.

Даниель Салем
Даниэль Салем очень воодушевился Танцами со звездами / Главред

"Буквально недавно я жил обычной жизнью. Теперь я больше времени провожу в Киеве, особенно в тренировочном зале, разучивая новые танцы. Иногда пытаюсь вырваться домой в Одессу к семье и к моей любимой дочке. Ради нее я позволяю себе поставить танцы на паузу, но недолгую. Хорошо, что все рабочие моменты можно решить удаленно, например, по пути в Киев.

Я очень счастливый человек

Что касается социальной жизни, то я заглядывал в Instagram, чтобы наблюдать за другими, а сейчас захожу и вижу много разных комментариев, сообщений, вопросов от людей, которым нравится наша пара, которые пишут мне и проявляют интерес к нашим следующим постановкам, к нашим тренировкам и всему, что происходить за кулисами проектам в момент подготовки. Я стараюсь всем ответить, всем ставлю лайки: "Спасибо, спасибо…". Это очень круто", - восторженно признался он.

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Также Даниэль рассказал о поддержке и критике на шоу.

"Я очень счастливый человек – Спасибо Богу, и получаю поддержку от семьи и друзей. Несмотря на то, что я долгое время провожу в другом городе, они каждое воскресенье следят за шоу, за выступлениями, за комментариями судей. Без них меня бы здесь не было. Ведь по большей мере я танцую ради них. У нас с Юлей также появилась крутая поддержка от подписчиков", - объяснил Салем.

Особую роль, конечно, отыграла Юля Сахневич, как и близкие, она всегда честна с Даниэлем, и знает, когда похвалить, а когда нужно объяснить, и заставить сделать что-то правильно.

Даниель Салем
Даниэль Салем о важности соцсетей на Танцах / Главред

"Близкие мне всегда честно все говорят и оценивают все мои выступления, и основная поддержка была от Юли. Этому человеку пришлось точно нелегко. Мы с ней каждый день проводим время в зале, чтобы отточить каждое движение – она со мной честна, и всегда говорит, если я что-то делаю не так. Если нет смысла хвалить – она четко говорит, что нужно исправить – куда нужно вести, куда нужно дотянуться, где можно расслабиться. В паре важно, чтобы было доверие и поддержка. Без этого не будет самого танца", - рассказывает участник шоу.

Однако, с другой стороны, самым строгим судьей он также назвал зрителей – особенно комментарии в соцсетях. Его партнерша – Юлия Сахневич даже давала ему совет, не читать комментарии. Однако, это, наверное, единственный совет от Юли, которому Салем не последовал.

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"Мне Юля запретила это делать. Категорически. Я после первого эфира полез туда и увидел, что не все комментарии позитивны. Было немного обидно, что люди могут писать негатив. И она сказала: "Не делай этого никогда в жизни. Ищи только позитивные комментарии". И их оказалось намного больше. И все равно иногда даже критику полезно почитать, потому что начинаешь работать над собой намного больше, это стимулирует", - объяснил Даниэль Салем.

Каждый эфир – это новый вызов

Кроме того, он признался, что само участие в Танцах со звездами преподнесло ему самый важный урок за последнее время, и им он даже согласился поделиться с нашими читателями, и всеми, кто смотрел или смотрит Танцы со звездами:

Даниель Салем
Даниель Салем о хейтерах и фанатах / Главред

"Человек может намного больше, чем он думает. Важно только захотеть и поставить перед собой цель. Я советую всем – если есть что-то, что вы не пробовали, потому что считаете, что не сможете сделать – берите и делайте это. Потому что 100% вы раскроете в себе те границы, через которые можно перешагнуть легко и сказать: "Ой, мог бы еще лучше". Поэтому советую всем выйти из зоны комфорта. Я тоже не думал, что я буду танцевать, делать сложные поддержки, учить танго, пасодобль, и выступать перед зрителем. На Танцах каждый эфир – это новый вызов. Во время шестого эфира, например, я переборол еще один свой страх и выступил перед зрителем, спев песню. Это был Вечер кино, где каждая пара примеряла на себя образ киногероев. Мы с Юлей выбрали известную киноленту Звезда родилась с Бредли Купером и Леди Гагой. Это было очень символично для нас, ведь каждый по сути проходил этот нелегкий путь, который продемонстрирован в фильме. Так, в начале номера я сыграл на гитаре и спел строчки из песни Shallow. Это было впервые для меня".

Танці з зірками 2019 7 выпуск смотреть онлайн выпуск 06-10-2019: Даниэль Салем и Елена Шоптенко:

Новые выпуски шоу Танцы со звездами 2019 выходят каждое воскресенье в 21:00 на 1+1. Также почитать описание шоу и посмотреть выпуск онлайн можно на сайте Главред.

Танцы со звездами Телеканал 1+1 Танці з зірками
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