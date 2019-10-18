Нацотбор на Евровидение 2020: назвали наказание за гастроли в России

В НОТУ расписались в своем бессилии / globallookpress.com

Участникам Национального отбора на Евровидение от Украины предусмотрено наказание за то, что они намерено обманут комиссию по отбору по поводу своих концертов в России.

За нарушение контракта, злостных нарушителей ждет общественное порицание, сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в комментарии УНН.

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В НОТУ, объяснили, что если участник отбора подпишет договор, а потом выяснится, что он выступал в РФ или посещал Крым с нарушением украинского законодательства, юридическая ответственность для него не предусмотрена - наказания не будет.

"Не перед нами точно. Если это выяснится во время конкурса, он может быть снят с конкурса. Если после - тогда никаких наказаний мы не можем предусмотреть. Это будет только социальная реакция", - пояснил Аласания.

Аласания заявил, что проверку артистов НОТУ возлагает на СМИ и волонтеров.

"Мы не имеем никаких прав проверять - ни мы, ни СТБ. С другой стороны, в договоре есть их подпись, на котором они его ставили, они поставили этим к сведению, что это нельзя было делать. Когда они подписывают этот договор, они понимают эти правила, вот и все", - объяснил бессмысленное дополнение к правилам Аласания.

Ранее назвали новые правила Нацотбора на Евровидение и даты его проведения в Украине.