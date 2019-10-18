Нацотбор на Евровидение 2020: назвали наказание за гастроли в России

В НОТУ объяснили бессмысленное дополнение правил отбора на Евровидение 2020 от Украины
Участникам Национального отбора на Евровидение от Украины предусмотрено наказание за то, что они намерено обманут комиссию по отбору по поводу своих концертов в России.
За нарушение контракта, злостных нарушителей ждет общественное порицание, сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в комментарии УНН.
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В НОТУ, объяснили, что если участник отбора подпишет договор, а потом выяснится, что он выступал в РФ или посещал Крым с нарушением украинского законодательства, юридическая ответственность для него не предусмотрена - наказания не будет.
"Не перед нами точно. Если это выяснится во время конкурса, он может быть снят с конкурса. Если после - тогда никаких наказаний мы не можем предусмотреть. Это будет только социальная реакция", - пояснил Аласания.
Аласания заявил, что проверку артистов НОТУ возлагает на СМИ и волонтеров.
"Мы не имеем никаких прав проверять - ни мы, ни СТБ. С другой стороны, в договоре есть их подпись, на котором они его ставили, они поставили этим к сведению, что это нельзя было делать. Когда они подписывают этот договор, они понимают эти правила, вот и все", - объяснил бессмысленное дополнение к правилам Аласания.
Ранее назвали новые правила Нацотбора на Евровидение и даты его проведения в Украине.