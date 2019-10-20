Танці з зірками 2019 9 выпуск онлайн: кто покинул проект

Танці з зірками 2019 / 1+1

Девятый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 13 октября, за победу сражалось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Елена Кравец и Максим Леонов, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

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Итоги 9 выпуска Танці з зірками 2019

Танці з зірками: кто ушел 9 выпуск / 1+1

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 40 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 39 баллов

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 34 баллов

Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 34 баллов

Ксения Мишина и Женя Кот - 33 балла

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 32 балла

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 31 баллов

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 30 баллов

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

В зоне риска - Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Владимир Остапчук и Елена Шоптенко и Алексей Яровенко и Илона Гвоздева.

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Танці з зірками 2019 9 выпуск смотреть онлайн: результаты - 9 неделя 20-10-2019:

Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.