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Звезда С легким Паром попала в больницу с инсультом: подробности

21 октября 2019, 10:40

Советская и российская актриса Валентина Талызина была срочно госпитализирована в ближайшую реанимацию.

Валентина Талызина
Валентина Талызина / 24 СМИ

Звезда С легким паром, Афоня и Невероятных приключений итальянцев в России Валентина Талызина была доставлена "скорой помощью" в реанимацию в Москве.

Валентина Талызина попала в больницу с микроинсультом, пишет РенТВ.

Жизни 84-летней артистки ничего не угрожает. Вскоре ее должны перевести в реабилитационный центр.

Журналистам Федерального агентства новостей удалось связаться с актрисой.

"Со мной все хорошо", — сказала она, отказавшись рассказывать о госпитализации.

Напомним, что Валентина Талызина родилась в 1935 году, она родом из Омска. В 1958 году Талызина успешно окончила ГИТИС, и стала участницей труппы Академического театра имени Моссовета. Она получила звание народной артистки, снялась в более 100 фильмов и сериалов, озвучила много ролей в мультфимах, и сыграла десятки ролей в театральных постановках.

К слову, ее голосом говорит мама Дяди Федора из мультфильма Трое из Простоквашино.

Валентина Талызина: Фильмография 

  • 1963 — Комендант снежной крепости (телеспектакль) — Нина
  • 1963 — Человек, который сомневается — Инна
  • 1967 — Путь в "Сатурн" — Надя
  • 1967 — Конец "Сатурна" — Надя
  • 1968 — Встречайте поездом — учительница
  • 1968 — Зигзаг удачи — Алевтина Васильевна, председатель месткома фотоателье
  • 1968 — Ташкент — город хлебный — Додонова, мать Миши
  • 1968 — Человеческий голос
  • 1970 — Вас вызывает Таймыр — Елена Николаевна Попова, мама Любы
  • 1970 — Удивительный заклад — мать Лёши
  • 1971 — Старики-разбойники — секретарша Федяева
  • 1971 — Чёрные сухари — Зворыкина
  • 1972 — Любимые страницы (телеспектакль)
  • 1972 — Иванов катер — Елена Бурлакова
  • 1972 — Перевод с английского — мама Пушкарёва
  • 1972 — Шторм (телеспектакль) — редактор
  • 1972 — Большая перемена — Нина Петровна, учительница химии
  • 1973 — Невероятные приключения итальянцев в России — дежурная по этажу в гостинице
  • 1973 — Назначение
  • 1974 — Агония — Аглая Акилина
  • 1975 — Афоня — Людмила Ивановна Вострякова, мастер ЖЭКа
  • 1975 — Ирония судьбы, или С лёгким паром! — школьная учительница Валя, подруга Нади и Тани (также озвучивание Нади)
  • 1975 — Ольга Сергеевна — Галя
  • 1975 — Путешествие миссис Шелтон — миссис Элен Шелтон
  • 1976 — Цветы для Оли — Анна Ильинична, учительница
  • 1976 — Пока стоят горы — Скуратова, альпинистка, опытный инструктор
  • 1976 — Вечерний свет (телеспектакль) — Тамара Николаевна, секретарь редакции
  • 1977 — Женитьба — Фёкла Ивановна, сваха
  • 1977 — Кольца Альманзора — королева Януария
  • 1977 — Обратная связь — Петрова
  • 1977 — Побег из тюрьмы — Аннушка
  • 1977 — Портрет с дождём — Ирина
  • 1977 — За пять секунд до катастрофы — мисс Гримбл
  • 1978 — Накануне премьеры — Валентина Степановна
  • 1978 — И это всё о нём — Евгения Сергеевна Столетова, мама Евгения
  • 1978 — По улицам комод водили — Валерия Аркадьевна Вознесенская
  • 1978 — Уроки французского — тётя Надя
  • 1978 — Весенняя путёвка — Тоня
  • 1979 — Верой и правдой — тётка Сергуни
  • 1979 — Завтрак на траве — Анна Петровна, воспитательница в пионерлагере
  • 1979 — Сцены из семейной жизни — Валентина Мартынова, мать Кати
  • 1979 — Чужая компания — Валентина Ивановна
  • 1979 — Осенняя история — сотрудница редакции
  • 1980 — Ключ — Светлана, жена Медведева, инженер
  • 1980 — Вечерний лабиринт — дежурная по этажу
  • 1980 — Дульсинея Тобосская — мать Альдонсы
  • 1980 — О бедном гусаре замолвите слово — провинциальная актриса, Анна Петровна Спешнева
  • 1980 — Перед ужином (телеспектакль) — Анна Ивановна
  • 1981 — Ожидание — Стана Матвеевна
  • 1981 — На чужом празднике — капитан милиции Нина Андреевна Токмакова
  • 1981 — Придут страсти-мордасти — Вера Степановна, мать Леньки и Володи
  • 1981 — Следствием установлено — Лидия Ивановна Найдёнова, повар на судне
  • 1981 — Факты минувшего дня — Вера
  • 1981 — Штормовое предупреждение — Людмила, руководитель группы
  • 1982 — Детский мир — Мила Горяева, подруга Людмилы Яковлевны
  • 1982 — Операция на сердце (телеспектакль) — Знобина, медсестра
  • 1982 — Культпоход в театр — Полина, жена Тихомирова
  • 1983 — Безумный день инженера Баркасова — Дарья Ивановна Кобылина
  • 1983 — Утро без отметок — бабушка Кости Королькова
  • 1984 — Гостья из будущего — Мария Павловна, старшая медсестра / Весельчак У в её образе
  • 1984 — Зудов, Вы уволены! — Хонькина, заведующая клубом
  • 1984 — Мой избранник — мать Тимофея
  • 1985 — Последняя инспекция — жена Михаила
  • 1985 — Право любить
  • 1985 — Ещё люблю, ещё надеюсь — Антонина, кассир в книжном магазине
  • 1985 — Лиха беда начало — Надежда Ивановна Карпова, старший товаровед Дома обуви
  • 1985 — Непрофессионалы — Женя
  • 1985 — После дождичка в четверг — Варвара, главная ключница
  • 1985 — Зловредное воскресенье — учительница математики
  • 1986 — Мой нежно любимый детектив — миссис Эктон, консьержка
  • 1987 Анонимка (телеспектакль) — Антонина Фёдоровна Коломина, доктор
  • 1988 — Лапта (короткометражка) — жена Самохина
  • 1988 — Игра в детектив 2. Инспектор и мафия (телеспектакль) — Джулия
  • 1988 — Кругосветное путешествие Бертольда Брехта (телеспектакль)
  • 1988 — Цитата (телеспектакль) — Алевтина Васильевна, жена Балтазарова, мать Людмилы
  • 1988 — Приморский бульвар — Жанна Львовна
  • 1989 — Маленький человек в большой войне — Галина
  • 1989 — Руанская дева по прозвищу Пышка — мадам
  • 1989 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Мафия — Анна Кондратьевна Тушина, директор канатной фабрики
  • 1989 — Село Степанчиково и его обитатели (телеспектакль) — Обноскина
  • 1989 — В знак протеста — Аглая Андреевна
  • 1990 — Анютины глазки и барские ласки — барыня
  • 1990 — Арбатский мотив — Майя Михайловна, жена Петра Валентиновича
  • 1990 — Испанская актриса для русского министра — туристка
  • 1990 — Овраги — Магдалина Аркадьевна
  • 1990 — Яма — Эмма Эдуардовна, содержательница публичного дома
  • 1991 — Гений — Людмила Смирнова, мать Насти
  • 1991 — Год хорошего ребёнка — Сонька
  • 1991 — Летучий голландец — Серафима, жена кооператора
  • 1992 — Наш американский Боря — Ольга Ивановна
  • 1992 — Удачи вам, господа! — хозяйка собаки Люси
  • 1993 — Баттерфляй (документальный)
  • 1994 — Воровка — народный судья
  • 1995 — Домовик и кружевница — Ирина, председатель исполкома
  • 1996 — Мужчина для молодой женщины — мать Насти
  • 2000 — Старые клячи — уборщица Александра Фёдоровна
  • 2001 — С точки зрения ангела — Валентина Фёдоровна
  • 2001 — Подозрение — мать Андрея Данилова
  • 2002 — Возбуждение
  • 2003 — За тридевять земель — Ядвига / Баба-Яга
  • 2004 — Операция "Эники-Беники"
  • 2006 — Джоник — мать Катерины
  • 2007 — Ирония судьбы. Продолжение — Валентина
  • 2009 — Следы на песке — бабушка Сергея
  • 2011 — Рейдер — Ольга Александровна Григорьева, судья
  • 2011 — Жених — Любовь Сергеевна, мать Бориса
  • 2011 — Старинные часы — бабушка Сани и Мани
  • 2013 — Свадьба Кречинского (телеспектакль) — Анна Антоновна Атуева, тётка Лидочки
  • 2014 — Новогодний папа — тётя Валя, заведующая подъездом
  • 2015 — Закрой глаза — бабушка Фоки

Ранее сообщалось, что в Москве из-за отравления умерли члены рок-группы

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