Звезда С легким Паром попала в больницу с инсультом: подробности

Советская и российская актриса Валентина Талызина была срочно госпитализирована в ближайшую реанимацию.
Звезда С легким паром, Афоня и Невероятных приключений итальянцев в России Валентина Талызина была доставлена "скорой помощью" в реанимацию в Москве.
Валентина Талызина попала в больницу с микроинсультом, пишет РенТВ.
Жизни 84-летней артистки ничего не угрожает. Вскоре ее должны перевести в реабилитационный центр.
Журналистам Федерального агентства новостей удалось связаться с актрисой.
"Со мной все хорошо", — сказала она, отказавшись рассказывать о госпитализации.
Напомним, что Валентина Талызина родилась в 1935 году, она родом из Омска. В 1958 году Талызина успешно окончила ГИТИС, и стала участницей труппы Академического театра имени Моссовета. Она получила звание народной артистки, снялась в более 100 фильмов и сериалов, озвучила много ролей в мультфимах, и сыграла десятки ролей в театральных постановках.
К слову, ее голосом говорит мама Дяди Федора из мультфильма Трое из Простоквашино.
Валентина Талызина: Фильмография
- 1963 — Комендант снежной крепости (телеспектакль) — Нина
- 1963 — Человек, который сомневается — Инна
- 1967 — Путь в "Сатурн" — Надя
- 1967 — Конец "Сатурна" — Надя
- 1968 — Встречайте поездом — учительница
- 1968 — Зигзаг удачи — Алевтина Васильевна, председатель месткома фотоателье
- 1968 — Ташкент — город хлебный — Додонова, мать Миши
- 1968 — Человеческий голос
- 1970 — Вас вызывает Таймыр — Елена Николаевна Попова, мама Любы
- 1970 — Удивительный заклад — мать Лёши
- 1971 — Старики-разбойники — секретарша Федяева
- 1971 — Чёрные сухари — Зворыкина
- 1972 — Любимые страницы (телеспектакль)
- 1972 — Иванов катер — Елена Бурлакова
- 1972 — Перевод с английского — мама Пушкарёва
- 1972 — Шторм (телеспектакль) — редактор
- 1972 — Большая перемена — Нина Петровна, учительница химии
- 1973 — Невероятные приключения итальянцев в России — дежурная по этажу в гостинице
- 1973 — Назначение
- 1974 — Агония — Аглая Акилина
- 1975 — Афоня — Людмила Ивановна Вострякова, мастер ЖЭКа
- 1975 — Ирония судьбы, или С лёгким паром! — школьная учительница Валя, подруга Нади и Тани (также озвучивание Нади)
- 1975 — Ольга Сергеевна — Галя
- 1975 — Путешествие миссис Шелтон — миссис Элен Шелтон
- 1976 — Цветы для Оли — Анна Ильинична, учительница
- 1976 — Пока стоят горы — Скуратова, альпинистка, опытный инструктор
- 1976 — Вечерний свет (телеспектакль) — Тамара Николаевна, секретарь редакции
- 1977 — Женитьба — Фёкла Ивановна, сваха
- 1977 — Кольца Альманзора — королева Януария
- 1977 — Обратная связь — Петрова
- 1977 — Побег из тюрьмы — Аннушка
- 1977 — Портрет с дождём — Ирина
- 1977 — За пять секунд до катастрофы — мисс Гримбл
- 1978 — Накануне премьеры — Валентина Степановна
- 1978 — И это всё о нём — Евгения Сергеевна Столетова, мама Евгения
- 1978 — По улицам комод водили — Валерия Аркадьевна Вознесенская
- 1978 — Уроки французского — тётя Надя
- 1978 — Весенняя путёвка — Тоня
- 1979 — Верой и правдой — тётка Сергуни
- 1979 — Завтрак на траве — Анна Петровна, воспитательница в пионерлагере
- 1979 — Сцены из семейной жизни — Валентина Мартынова, мать Кати
- 1979 — Чужая компания — Валентина Ивановна
- 1979 — Осенняя история — сотрудница редакции
- 1980 — Ключ — Светлана, жена Медведева, инженер
- 1980 — Вечерний лабиринт — дежурная по этажу
- 1980 — Дульсинея Тобосская — мать Альдонсы
- 1980 — О бедном гусаре замолвите слово — провинциальная актриса, Анна Петровна Спешнева
- 1980 — Перед ужином (телеспектакль) — Анна Ивановна
- 1981 — Ожидание — Стана Матвеевна
- 1981 — На чужом празднике — капитан милиции Нина Андреевна Токмакова
- 1981 — Придут страсти-мордасти — Вера Степановна, мать Леньки и Володи
- 1981 — Следствием установлено — Лидия Ивановна Найдёнова, повар на судне
- 1981 — Факты минувшего дня — Вера
- 1981 — Штормовое предупреждение — Людмила, руководитель группы
- 1982 — Детский мир — Мила Горяева, подруга Людмилы Яковлевны
- 1982 — Операция на сердце (телеспектакль) — Знобина, медсестра
- 1982 — Культпоход в театр — Полина, жена Тихомирова
- 1983 — Безумный день инженера Баркасова — Дарья Ивановна Кобылина
- 1983 — Утро без отметок — бабушка Кости Королькова
- 1984 — Гостья из будущего — Мария Павловна, старшая медсестра / Весельчак У в её образе
- 1984 — Зудов, Вы уволены! — Хонькина, заведующая клубом
- 1984 — Мой избранник — мать Тимофея
- 1985 — Последняя инспекция — жена Михаила
- 1985 — Право любить
- 1985 — Ещё люблю, ещё надеюсь — Антонина, кассир в книжном магазине
- 1985 — Лиха беда начало — Надежда Ивановна Карпова, старший товаровед Дома обуви
- 1985 — Непрофессионалы — Женя
- 1985 — После дождичка в четверг — Варвара, главная ключница
- 1985 — Зловредное воскресенье — учительница математики
- 1986 — Мой нежно любимый детектив — миссис Эктон, консьержка
- 1987 Анонимка (телеспектакль) — Антонина Фёдоровна Коломина, доктор
- 1988 — Лапта (короткометражка) — жена Самохина
- 1988 — Игра в детектив 2. Инспектор и мафия (телеспектакль) — Джулия
- 1988 — Кругосветное путешествие Бертольда Брехта (телеспектакль)
- 1988 — Цитата (телеспектакль) — Алевтина Васильевна, жена Балтазарова, мать Людмилы
- 1988 — Приморский бульвар — Жанна Львовна
- 1989 — Маленький человек в большой войне — Галина
- 1989 — Руанская дева по прозвищу Пышка — мадам
- 1989 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Мафия — Анна Кондратьевна Тушина, директор канатной фабрики
- 1989 — Село Степанчиково и его обитатели (телеспектакль) — Обноскина
- 1989 — В знак протеста — Аглая Андреевна
- 1990 — Анютины глазки и барские ласки — барыня
- 1990 — Арбатский мотив — Майя Михайловна, жена Петра Валентиновича
- 1990 — Испанская актриса для русского министра — туристка
- 1990 — Овраги — Магдалина Аркадьевна
- 1990 — Яма — Эмма Эдуардовна, содержательница публичного дома
- 1991 — Гений — Людмила Смирнова, мать Насти
- 1991 — Год хорошего ребёнка — Сонька
- 1991 — Летучий голландец — Серафима, жена кооператора
- 1992 — Наш американский Боря — Ольга Ивановна
- 1992 — Удачи вам, господа! — хозяйка собаки Люси
- 1993 — Баттерфляй (документальный)
- 1994 — Воровка — народный судья
- 1995 — Домовик и кружевница — Ирина, председатель исполкома
- 1996 — Мужчина для молодой женщины — мать Насти
- 2000 — Старые клячи — уборщица Александра Фёдоровна
- 2001 — С точки зрения ангела — Валентина Фёдоровна
- 2001 — Подозрение — мать Андрея Данилова
- 2002 — Возбуждение
- 2003 — За тридевять земель — Ядвига / Баба-Яга
- 2004 — Операция "Эники-Беники"
- 2006 — Джоник — мать Катерины
- 2007 — Ирония судьбы. Продолжение — Валентина
- 2009 — Следы на песке — бабушка Сергея
- 2011 — Рейдер — Ольга Александровна Григорьева, судья
- 2011 — Жених — Любовь Сергеевна, мать Бориса
- 2011 — Старинные часы — бабушка Сани и Мани
- 2013 — Свадьба Кречинского (телеспектакль) — Анна Антоновна Атуева, тётка Лидочки
- 2014 — Новогодний папа — тётя Валя, заведующая подъездом
- 2015 — Закрой глаза — бабушка Фоки
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