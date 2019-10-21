Звезда С легким Паром попала в больницу с инсультом: подробности

Валентина Талызина / 24 СМИ

Звезда С легким паром, Афоня и Невероятных приключений итальянцев в России Валентина Талызина была доставлена "скорой помощью" в реанимацию в Москве.

Валентина Талызина попала в больницу с микроинсультом, пишет РенТВ.

Жизни 84-летней артистки ничего не угрожает. Вскоре ее должны перевести в реабилитационный центр.

Журналистам Федерального агентства новостей удалось связаться с актрисой.

"Со мной все хорошо", — сказала она, отказавшись рассказывать о госпитализации.

Напомним, что Валентина Талызина родилась в 1935 году, она родом из Омска. В 1958 году Талызина успешно окончила ГИТИС, и стала участницей труппы Академического театра имени Моссовета. Она получила звание народной артистки, снялась в более 100 фильмов и сериалов, озвучила много ролей в мультфимах, и сыграла десятки ролей в театральных постановках.

К слову, ее голосом говорит мама Дяди Федора из мультфильма Трое из Простоквашино.

Валентина Талызина: Фильмография

1963 — Комендант снежной крепости (телеспектакль) — Нина

1963 — Человек, который сомневается — Инна

1967 — Путь в "Сатурн" — Надя

1967 — Конец "Сатурна" — Надя

1968 — Встречайте поездом — учительница

1968 — Зигзаг удачи — Алевтина Васильевна, председатель месткома фотоателье

1968 — Ташкент — город хлебный — Додонова, мать Миши

1968 — Человеческий голос

1970 — Вас вызывает Таймыр — Елена Николаевна Попова, мама Любы

1970 — Удивительный заклад — мать Лёши

1971 — Старики-разбойники — секретарша Федяева

1971 — Чёрные сухари — Зворыкина

1972 — Любимые страницы (телеспектакль)

1972 — Иванов катер — Елена Бурлакова

1972 — Перевод с английского — мама Пушкарёва

1972 — Шторм (телеспектакль) — редактор

1972 — Большая перемена — Нина Петровна, учительница химии

1973 — Невероятные приключения итальянцев в России — дежурная по этажу в гостинице

1973 — Назначение

1974 — Агония — Аглая Акилина

1975 — Афоня — Людмила Ивановна Вострякова, мастер ЖЭКа

1975 — Ирония судьбы, или С лёгким паром! — школьная учительница Валя, подруга Нади и Тани (также озвучивание Нади)

1975 — Ольга Сергеевна — Галя

1975 — Путешествие миссис Шелтон — миссис Элен Шелтон

1976 — Цветы для Оли — Анна Ильинична, учительница

1976 — Пока стоят горы — Скуратова, альпинистка, опытный инструктор

1976 — Вечерний свет (телеспектакль) — Тамара Николаевна, секретарь редакции

1977 — Женитьба — Фёкла Ивановна, сваха

1977 — Кольца Альманзора — королева Януария

1977 — Обратная связь — Петрова

1977 — Побег из тюрьмы — Аннушка

1977 — Портрет с дождём — Ирина

1977 — За пять секунд до катастрофы — мисс Гримбл

1978 — Накануне премьеры — Валентина Степановна

1978 — И это всё о нём — Евгения Сергеевна Столетова, мама Евгения

1978 — По улицам комод водили — Валерия Аркадьевна Вознесенская

1978 — Уроки французского — тётя Надя

1978 — Весенняя путёвка — Тоня

1979 — Верой и правдой — тётка Сергуни

1979 — Завтрак на траве — Анна Петровна, воспитательница в пионерлагере

1979 — Сцены из семейной жизни — Валентина Мартынова, мать Кати

1979 — Чужая компания — Валентина Ивановна

1979 — Осенняя история — сотрудница редакции

1980 — Ключ — Светлана, жена Медведева, инженер

1980 — Вечерний лабиринт — дежурная по этажу

1980 — Дульсинея Тобосская — мать Альдонсы

1980 — О бедном гусаре замолвите слово — провинциальная актриса, Анна Петровна Спешнева

1980 — Перед ужином (телеспектакль) — Анна Ивановна

1981 — Ожидание — Стана Матвеевна

1981 — На чужом празднике — капитан милиции Нина Андреевна Токмакова

1981 — Придут страсти-мордасти — Вера Степановна, мать Леньки и Володи

1981 — Следствием установлено — Лидия Ивановна Найдёнова, повар на судне

1981 — Факты минувшего дня — Вера

1981 — Штормовое предупреждение — Людмила, руководитель группы

1982 — Детский мир — Мила Горяева, подруга Людмилы Яковлевны

1982 — Операция на сердце (телеспектакль) — Знобина, медсестра

1982 — Культпоход в театр — Полина, жена Тихомирова

1983 — Безумный день инженера Баркасова — Дарья Ивановна Кобылина

1983 — Утро без отметок — бабушка Кости Королькова

1984 — Гостья из будущего — Мария Павловна, старшая медсестра / Весельчак У в её образе

1984 — Зудов, Вы уволены! — Хонькина, заведующая клубом

1984 — Мой избранник — мать Тимофея

1985 — Последняя инспекция — жена Михаила

1985 — Право любить

1985 — Ещё люблю, ещё надеюсь — Антонина, кассир в книжном магазине

1985 — Лиха беда начало — Надежда Ивановна Карпова, старший товаровед Дома обуви

1985 — Непрофессионалы — Женя

1985 — После дождичка в четверг — Варвара, главная ключница

1985 — Зловредное воскресенье — учительница математики

1986 — Мой нежно любимый детектив — миссис Эктон, консьержка

1987 Анонимка (телеспектакль) — Антонина Фёдоровна Коломина, доктор

1988 — Лапта (короткометражка) — жена Самохина

1988 — Игра в детектив 2. Инспектор и мафия (телеспектакль) — Джулия

1988 — Кругосветное путешествие Бертольда Брехта (телеспектакль)

1988 — Цитата (телеспектакль) — Алевтина Васильевна, жена Балтазарова, мать Людмилы

1988 — Приморский бульвар — Жанна Львовна

1989 — Маленький человек в большой войне — Галина

1989 — Руанская дева по прозвищу Пышка — мадам

1989 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Мафия — Анна Кондратьевна Тушина, директор канатной фабрики

1989 — Село Степанчиково и его обитатели (телеспектакль) — Обноскина

1989 — В знак протеста — Аглая Андреевна

1990 — Анютины глазки и барские ласки — барыня

1990 — Арбатский мотив — Майя Михайловна, жена Петра Валентиновича

1990 — Испанская актриса для русского министра — туристка

1990 — Овраги — Магдалина Аркадьевна

1990 — Яма — Эмма Эдуардовна, содержательница публичного дома

1991 — Гений — Людмила Смирнова, мать Насти

1991 — Год хорошего ребёнка — Сонька

1991 — Летучий голландец — Серафима, жена кооператора

1992 — Наш американский Боря — Ольга Ивановна

1992 — Удачи вам, господа! — хозяйка собаки Люси

1993 — Баттерфляй (документальный)

1994 — Воровка — народный судья

1995 — Домовик и кружевница — Ирина, председатель исполкома

1996 — Мужчина для молодой женщины — мать Насти

2000 — Старые клячи — уборщица Александра Фёдоровна

2001 — С точки зрения ангела — Валентина Фёдоровна

2001 — Подозрение — мать Андрея Данилова

2002 — Возбуждение

2003 — За тридевять земель — Ядвига / Баба-Яга

2004 — Операция "Эники-Беники"

2006 — Джоник — мать Катерины

2007 — Ирония судьбы. Продолжение — Валентина

2009 — Следы на песке — бабушка Сергея

2011 — Рейдер — Ольга Александровна Григорьева, судья

2011 — Жених — Любовь Сергеевна, мать Бориса

2011 — Старинные часы — бабушка Сани и Мани

2013 — Свадьба Кречинского (телеспектакль) — Анна Антоновна Атуева, тётка Лидочки

2014 — Новогодний папа — тётя Валя, заведующая подъездом

2015 — Закрой глаза — бабушка Фоки

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