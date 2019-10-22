У Анны Ризатдиновой случилось горе в семье

Анна Ризатдинова / Instagram

Олимпийская чемпионка и фаворитка шоу Танцы со звездами Анна Ризатдинова потеряла близкого родственника, который едва успел порадоваться ее успехам в спорте и шоу бизнесе.

Анна Ризатдинова потеряла дедушку, но она счастлива, что успела порадовать его в последние годы, и дать повод собой гордиться - ее участием в Танцах и победу на Олимпиаде.

"Сегодня ушёл из жизни мой герой , мой любимый дедушка ...Почему в жизни происходит такая переоценка ценностей только после потери близких??!! Я счастлива , что он смотрел Олимпийские Игры , и успел увидеть меня на главном паркете страны. Дедушка гордился мной и всегда верил в меня! Обнимите своих родных !!! Важнее этого нет ничего ", - пишет Ризатдинова.

Друзья и поклонники написали много слов поддержки Анне из-за ее потери.

"Прими мои искренние соболезнования. Они уходят на небеса,но навсегда остаются в наших сердцах", - пишет Илона Гвоздева.

"Соболезную", "Мои соболезнования. Анна, держитесь; Вы - сильная девушка", "Это очень тяжело, когда близкий тебе человек покидает этом мир", "Твой дедушка в раю", "Как жаль что с такими талантливыми людьми как Аня такое происходит. Очень вас жаль Аня", "Все буде добре", - пишут Анне слова поддержки.

Напомним, что в последнем эфире Танцев со звездами Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров получили от судей высшие баллы - 40.

Танці з зірками 2019 9 выпуск смотреть онлайн 20-10-2019: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - хип-хоп:

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