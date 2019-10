Танці з зірками 2019: 9 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Танці з зірками 2019: новый 9 выпуск онлайн / 1+1

Новый 9 выпуск Танці з зірками 2019 на 1+1 вышел в 21:00. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом восьмом выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Елена Кравец и Макс Леонов.

В новом выпуске звездный состав жюри пополнился знаменитым хореографим и судьей танцев - Григорий Чапкисом - теперь он стал судьей шоу на постоянной основе. Таким образом, звезд будут судить Влад Яма, Екатерина Кухар, Циско Гомес и Григорий Чапкис.

Оказывается, смена правил обусловлена сильными просьбами зрителей - после 8 эфира они начали писать, и просить оставить Чапкиса судьей на постоянной основе.

Танці з зірками 2019: Григорий Чапкис стал постоянным судьей проекта / 1+1

"Он два сезона следил за нашим шоу, и для него было большой неожиданностью, когда мы позвонили и предложили занять место судьи. Для него танцы – это жизнь, и он настоящая квинтэссенция нашего проекта. Зрители были рады вновь увидеть Григория Николаевича, ведь за эти годы очень соскучились за ним. Тысячи людей после эфира просили оставить его постоянным судьей, а мы всегда прислушиваемся к их мнению. Кроме того, возвращение балетмейстера в проект отразится и на наших участниках. Они начнут готовиться еще тщательнее, ведь знают, что Чапкис не допустит никаких ошибок в классической бальной хореографии". - объяснил руководитель направления развлекательных проектов 1+1 Владимир Завадюк смену правил.

Девятый эфир Танців з зірками стал детским - участники выйдут на паркет с маленькими танцорами, и заодно вспомнят свое детство и истории из него.

Ведущим балкона станет тренер Лиги Смеха Юрий Ткач, а на сцене будет выступать Monatik с песней Каждый раз.

Елена Кравец намерена показать, на что способна в образе Мэрри Поппинс в квикстепе, Даниэль Салем вдохнет в зрителей дух Рождества также под квикстеп. Владимир Остапчук будет танцевать джайв, а Ксения Мишина и Женя Кот покажут самый нежный вальс. Виктория Булитко намерена показать ча-ча-ча под хит Pink Floyd Another Brick In The Wall , а ее коллега с крепостной Алексей Яровенко готовил контемпорари о том, как ребенок способен вернуть любовь в семью.А Вот Аннна Ризатдинова готовит хип-хоп под Love It ритм Monatik, в то время, как Людмила Барбир решила перевоплотиться в горячую мексикансу со своей самбой.

Танці з зірками 2019 9 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 20-10-2019:

В этот раз линии голосования были открыты целую неделю, и зрители имели возможность проголосовать за своих любимых звезд.

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00.