Участник Танці з зірками Владимир Остапчук разводится после 12 лет брака

Владимир Остапчук разводится с женой / Instagram

Участник Танці з зірками 2019 Владимир Остапчук разводится со своей женой Еленой, с которой прожил 12 лет, и с которой они воспитывают двоих детей.

О том, что Владимир Остапчук разводится, стало известно, благодаря записи в системе судебных решений на сайте Подольского суда в Киеве.

Судя по записи в суде, он подал документы 22 октября, и суд сразу же принял дело к рассмотрению. Пока что неизвестно, на когда назначено рассмотрение дела.

Владимир Остапчук обратился к общественности из-за того, что стало известно об его разводе.

Владимир Остапчук с женой Леной и детьми/ Instagram

"В Сети появилась информация о нашем разводе. Так это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные отношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей. Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое. Время, которое мы провели вместе мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относится к нашему решению и к этой ситуации", - сказал Владимир в коментарию изданию Viva.

Владимир Остапчук и Елена Остапчук воспитывают двоих детей. У них есть дочь Эмилия и сын Эван-Александр, которому всего полтора года.

Ранее развелись Слава Каминская и Эдгар Каминский, которые также воспитывают двоих детей. Заявление также подавал муж.