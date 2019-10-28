Анна Ризатдинова потеряла сознание на Танцях з зірками

Анна Ризатдинова чуть не потеряла сознание / Instagram

На 10 выпуске Танці з зірками 2019 Анна Ризатдинова примерила образ балерины. Для выпуска Анна Ризатдинова и Александр Прохоров поставили настоящий балет.

После выступления Анна Ризатдинова выглядела достаточно утомленной, и после того, как услышала комментарии судей, чуть не упала на паркет.

Анна Ризатдинова упустила цветы и чуть не потеряла сознание после свого танца - ситуацию спас Александр Прохоров, который едва успел ее подхватить.

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Организаторы Танцев вынуждены были прерваться на рекламу - после перерыва Юрий Горбунов уточнил, что у Анны Ризатдиновой подскочило давление - последний раз, когда измеряли АД Ризатдтиновой оно была 210 на неизвестно сколько. Он сказал, что до конца эфира Ризатдинова не выйдет на паркет, а все подробности сообщат позднее.

Примечательно, что Анна Ризатдинова за неделю стала на пуанты, чтобы поставить балет для 10 выпуска Танцев, что оценили все судьи.

После танцев за жизнь, на которых шоу покинул телеведущий шоу Одруження наосліп Даниэль Салем, Анна Ризатдинова записала сторис, в которых поблагодарила поклонников за поддержку. По ее словам это был сложнейший эфир и сложнейший танец, а она впервые стала на пуанты. Девушка записывала видео в гримерке, и внешне уже казалась намного лучше, чем во время танца.

Анна Ризатдинова станцевала балет на Танцях з зірками / Instagram

Судьи не стали больше комментировать танце Ризатдиновой и поставили баллы - пара получила 38 баллов.

Танці з зірками 2019 смотреть онлайн 10 выпуск 27-10-2019: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - балет:

Напомним, что перед эфиром за несколько дней у Анны Ризатдиновой случилось горе в семье - умер ее дедушка, с которым она была очень близка.