"Взрезали череп, как арбуз": подробности лечения Заворотнюк шокировали сеть

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк не умерла, а в полном сознании усиленно занимается лечением рака, не обращая внимания на постоянные слухи о ее смерти.

Близкий к семье Заворотнюк источник утверждает, что Заворотнюк перенесла тяжелейшую операцию и прошла специальные генетические тесты. Пишет об этом КП.

Читайте такжеАнастасия Заворотнюк лечится за границей: что откопали журналисты

"Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться. Вы неверно представляете себе операцию - что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль", - говорится в сообщении.

Тайный источник раскрыл подробности лечения Заворотнюк - оказывается она проходит генетические ДНК-тесты для определения лечения и способов лечения рака.

Анастасия Заворотнюк настроена на борьбу с болезнью и по анализам она имеет все шансы победить.

Ранее врач-онколог утверждал, что от рака Заворотнюк нет лекарства, а операцию сделать невозможно на такой стадии болезни.

После этого многие сделали выводы, что Заворотнюк лечится уже не в России, а за границей.

Напомним, о болезни Заворотнюк узнали 13 сентября, когда она попала в реанимацию с отеком мозга. После этого пошли слухи, что у Заворотнюк начался паралич и ее ввели в искусственную кому. После этого родные Заворотнюк устроили информационную блокаду СМИ,