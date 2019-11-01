Хэллоуин 2019: украинские звезды удивили страшными костюмами

Украинские звезды артисты успешно празднуют европейский праздник, и любят похвастаться своими реально страшными костюмами.
В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно празднуют Ночь Страха - Переддень Всех Святых - Хэллоуин, в который, по поверьям все силы тьмы разгуливают по земле, и ищут себе жертву. Люди переодеваются в монстров, чтобы сойти за своего, и избежать несчастий. Раньше, люди надевали просто маски, но со временем маскировка под мостров набрала популярность.
Какие образы подобрали украинские звезды - смотри в материалах Главреда.
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Анатолий Анатолич
Марта Адамчук
Вера Кекелия
Владимир Остапчук
Наталья Могилевска
Екатерина Никитина
Никита Добрынин
Ingret
Алла Добриднева
Алла Костромичева
Дети Камалии
Mamarika
Травести-дива Монро
Некоторые звезды написали о том, что они не отмечают Хэллоуин, например, Оля Цибульская.