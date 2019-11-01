Хэллоуин 2019: украинские звезды удивили страшными костюмами

Хэллоуин 2019: Костюмы украинских звезд / 1zoom.ru

В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно празднуют Ночь Страха - Переддень Всех Святых - Хэллоуин, в который, по поверьям все силы тьмы разгуливают по земле, и ищут себе жертву. Люди переодеваются в монстров, чтобы сойти за своего, и избежать несчастий. Раньше, люди надевали просто маски, но со временем маскировка под мостров набрала популярность.

Какие образы подобрали украинские звезды - смотри в материалах Главреда.

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Maruv

Maruv / Instagram

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич / Instagram

Марта Адамчук

Марта Адамчук / Instagram

Вера Кекелия

Вера Кекелия / Instagram

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук / Instagram

Наталья Могилевска

Наталья Могилевская / Instagram

Екатерина Никитина

Екатерина Никитина / Instagram

Никита Добрынин

Никита Добрынин / Instagram

Ingret

Ingret / Instagram

Алла Добриднева

Алла Добрыднева / Instagram

Алла Костромичева

Дети Камалии

Камалия дети / Instagram

Mamarika

Mamarika / Instagram

Травести-дива Монро

Травести-дива Монро / Instagram

Некоторые звезды написали о том, что они не отмечают Хэллоуин, например, Оля Цибульская.