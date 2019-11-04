Шаман раскрыл причину рака у Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечит рак в больнице в Москве, и ее родственники тщательно скрывают всю информацию, связанную со здоровьем актрисы. Но несколько ясновидящих все же смогли сообщить полезную информацию о состоянии Заворотнюк.

Психолог и шаман Дардо Кусто, лично знакомы с Анастасией, уверен, что глиобластома Заворотнюк возникла из-за порчи, пишет КП.

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По словам шамана, в свое время Анастасия много раз сталкивалась с завистью и предательством, но старалась никому об этом не рассказывать и носила боль в себе. Это и привело к такому серьезному заболеванию, как опухоль головного мозга.

Поэтому шаман призвал людей избегать этой ошибки.

В таких случаях эксперт рекомендует обращаться к психологам, которые помогут избавиться от негатива в карме. Шаман Кусто уверен, что на Заворотнюк идет поток негатива от женщин, чьи мужчины в свое время уходили к ней.

По словам Кусто, он знаком с Заворотнюк более трех лет. Они стали общаться после того, как актриса приняла участие в проекте шамана Человек-невидимка на канале ТВ-3.

Психолог признался, что несколько лет назад Дардо Кусто встретился с Заворотнюк. Тогда актриса ему призналась, что носит в душе невысказанные обиды.

Как сообщил шаман, в 2015 году Анастасия прошла ритуал снятия сглаза, но одного сеанса оказалось недостаточно.

Как известно, Анастасия Заворотнюк лечит рак в тайном заведении в Москве. Впервые о ее болезни написали 13сентября, когда она попала в реанимацию с отеком мозга. После этого Анастасию Заворотнюк вводили в искусственную кому и ставили на аппарат жизнеобеспечения. После того, как актрису выписали, родственники отрицают все лечение Заворотнюк, которое она проходила.