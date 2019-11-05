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"Для особо одаренных": Maruv бомбануло из-за номинации от MTV Россия

5 ноября 2019, 20:41

Украинская певица Maruv на второй день скандала в Украине не выдержала, и высказалась по поводу своего участия в церемонии награждения MTV EMA 2019.

Maruv высказалась об  MTV EMA 2019 / 1+1

Певица Maruv высказалась о травле, которая развернулась вокруг ее персоны. Под конец вторника, выдержав паузу после начала скандала в Украине из-за того, что получала награду в номинации Лучший артист по версии MTV Russia, Maruv резко прокомментировала слухи в своем Instagram.

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"Мне надоел этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ! Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia". Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я. MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется. При этом здесь ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ.Для особо одарённых хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала её под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fuck off!Отдельное спасибо ТСН и остальным новостным порталам за "недо" факты о моей поездке на MTV EMA. И огромное спасибо всем, кто порадовался и поддержал. Следующая на очереди Грэмми", - пообещала девушка.

Как известно, скандал разгорелся после того, как в сети украинские СМИ стали распространять новости о том, что Maruv назвали лучшей российской певицей. Концертный директор Maruv уже пытался объяснить, что название номинации не имеет отношения к гражданству или стране, и что офис MTV находится в России и является центральным для всех стран СНГ.

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Но в основном, Maruv осуждали за сам факт того, что она поехала в Россию и стала с ними сотрудничать, пока российские солдаты ежедневно ранят и убивают украинцев на Донбассе. Этот же вопрос был поставлен ей на Национальном отборе на Евровидение 2019, когда Maruv собиралась на концерты в России.

До этого накануне вечером Maruv поблагодарила поклонников за поддержку за победу в номинации MTV EMA 2019.

Maruv новости шоу бизнеса
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