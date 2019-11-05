Вместо Заворотнюк: умирающую актрису преследуют папарацци

Маргарита Терехова / скриншот

Советская и российская актриса Маргарита Терехова болеет Болезнью Альцгеймера, и прикована к постели уже много лет. Сейчас 76-летней актрисе, которая играла саму Миледи в "Дартаньяне и трех мушкетерах", резко стало плохо.

Маргарита Терехова перестала узнавать своих детей Анну и Александра, признался сын изданию ТВЦ.

"Мама лежит, молчит, нас не узнает. Она сейчас находится словно в другом измерении", - говорит он.

Дети решили, что не хотят показывать свою мать в таком ужасном и неприглядном состоянии, чтобы ее запомнили прекрасной актрисой. Поэтому отказали в любых контактах СМИ с ней.

"Прогноз врачей здесь один — лучше точно не будет. У нас с Аней, моей сестрой, четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо. Она — великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому", - объясняют они свою позицию.

Напомним, что Альцгеймер у Тереховой диагностировали более 10 лет назад. Это неизлечимое генетическое заболевание, которое с большой вероятностью может проявиться у следующих поколений семьи.

Ранее шаман раскрыл причину рака у Анастасии Заворотнюк.

Как известно, Анастасия Заворотнюк более полугода борется с раком. 13 сентября стало известно, что она попала в реанимацию с отеком мозга. После этого ей сделали несколько операций, и перевели в другую больницу, чтобы оградить от СМИ. Из-за информационной блокады точно неизвестно, что с ней - Заворотнюк якобы проходит лечение и реабилитацию.