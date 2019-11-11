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"*баный стыд, дебилы": Алексей Панин натыкал дочку лицом в говно

11 ноября 2019, 18:57

Скандальный актер Алексей Панин подумал, что у него недостаточно внимания, и снял позорное видео, на котором издевается над дочкой.

Алексей Панин
Алексей Панин / Instagram

Российский актер Алексей Панин, который отсудил у своей жены опеку над дочкой, снял безобразное видео, на котором издевается над ней у себя дома.

Алексей Панин снял на видео, как тыкает дочку лицом в экскременты, и опубликовал его в своем Instagram.

На видео Алексей Панин таскает за руку по кухне свою дочку Нюшу и тыкает ее лицом в несколько мест, где лежит что-то черно-коричнево-желтое. При этом Панин кричит, что Нюша "засрала" всю квартиру, и "сколько можно". В результате актеры привязывает девочку к батарее ремнем со словами: "Отвяжу, когда бабушка приедет".

Видео сразу вызвало ажиотаж - в комментариях пишут, что Панин заскучал и захотел к себе ласки и внимания.

Другие смеются с "шутки", ожидая, когда в комментарии набегут "яжематери", которые будут гнобить Панина за издевательство над ребенком.

"*баный стыд, когда ну оооочень хочешь похайпить", "Леша, вы как всегда ЮМОРИТЕ! Доча молодец, подрастающий актёр!!!!", "Если люди хавают -правильно делает", "Ох и Панин .,,,. Очередное маслице в огонь", "Нюся хорошо сиграла ,натурально". "Анонс, включаем первый канал ", "Ой, ремень какой", "Оскар в студию!!! А потом будет писать мол русские сми уроды и твари что про меня пишут и показывают везде, а сам сидит кайфует от хайпа", "ну, почему же вы оскорбляете народ России? Вы уверены, что все дебилы?", "и дЕбильный, а не дибильный", "Щас начнётся засералово, нашим дибильным народом, ох уж эта Россия", "Актеры без оскора", - пишут в комментариях.

Алексей Панин привязал дочку к батарее смотреть онлайн видео:

Ранее Алексей Панин похвастался своими съемками в БДСМ-комнате.

Алексей Панин новости шоу бизнеса
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