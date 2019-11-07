Скоро видео с ногой: Панин бесстыже снялся в комнате для БДСМ

Скандальный российский актер Алексей Панин поставил всю сеть на уши, когда опубликовал очередное фото в соцсетях.
Актер Алексей Панин, который недавно высказался о войне в Украине, опубликовал фото из своей старой странице в Instagram.
Алексей Панин похвастался своим фото в "красной комнате" - традиционном помещении для занятий БДСМ-сексом.
"Возвращаю фотографии со своей старой страницы. Заехали к другу на чашку кофе...", - пишет Панин.
На фото он с друзьями позирует в "красной комнате" - с секс-игрушками, специальными кресласи и ложем, качелями для секса, ну и конечно - цепями и ремнями для сковывания и привязывания.
Подписчики Панина поспешили повосторгаться его "искрометным юмором", и тонким душевным устройством.
"А ты знаешь как развлечь)))", "Хочу Алексей вас в этой комнате", "Красная комната, интересно", ""Super", "Ух ты какая красная комната...", "Ух, я бы тоже туда заехала", - пишут в комментариях Панину.
Ранее Алексей Панин жестко высказался о пьяной Вележевой, которой выводили из самолета перед вылетом полицейские.