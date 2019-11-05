"Глубоко по*уй": скандальный Панин извинился перед украинцами

Алексей Панин / instagram.com/alexeypanin777

Скандальный российский актер Алексей Панин, известный своими выходками и высказываниями, снова отличился. В этот раз он сделал громкое заявление относительно аннексии Российской Федерацией Крыма и временной оккупации Донбасса.

Так, актер извинился перед украинцами за агрессию РФ в отношении Украины.

"Я прошу прощения у всех Украинцев ?? за то, что я несколько лет назад позволил себе публично, очень неправильно говорить в адрес вашей страны. Я был зомбированным идиотом. Мне стыдно за мое поведение и мне очень стыдно за мою страну. Простите нас за Крым и за Донбасс. Простите нас за то, что мы натворили", - написал Панин в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, он выразил надежду на то, что Москву простят за Грузию, Сирию другие страны.

"Мне очень хочется, чтобы Россия когда-нибудь стала цивилизованной, Европейской страной которую не будут бояться, а будут уважать. И мне очень хочется, чтобы нас простили за то, что мы сделали в Сирии, Грузии, да и вообще по всему миру", - подчеркнул актер.

В свою очередь, пользователи социальной сети бурно отреагировали на пост: "От лица украинского народа говорю: Алексей, нам глубоко по*уй, что вы там говорили", "А вы смените гражданство и страну, и все будет хорошо у вас", "Смените побыстрее гражданство!!!! Не мучайтесь", "Не стоит извиняться за всех. Говорите за себя. Хоть Вы и известный актер, открытый новому и идете в ногу со временем, стоит говорить только за себя", "России добавится еще один праздничный выходной. Будем отмечать отъезд Панина из страны" и другие.

Стоит отметить, что, озираясь на предыдущие заявления Панина, как-то не верится в искренность написанного.

Напомним, что ранее актер Алексей Панин оскорбил своих подписчиков, которые его критикуют.