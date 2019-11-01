"Хочется *бнуть": Панин оскорбил своих подписчиков

Алексей Панин / https://www.instagram.com/alexey_panin_official/

Алексей Панин в очередной раз задумался о том, почему получает массу критики в свой адрес, даже от незнакомых людей. Однако, он не стал вдаваться в особые подробности, и просто оскорбил всех скопом.

Алексей Панин назвал своих хейтеров скудоумными, и заявил, что подумывает "*бнуть" некоторым. Свои мысли Панин опубликовал в Instagram,

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"Никогда не мог понять почему люди которые никогда не встречались и не общались лично, с тем или иным человеком позволяют себе негативно высказываться в его адрес и "поливать его грязью". Что должно происходить в голове взрослого, адекватного человека что бы он начал так себя вести?! Зависть? Тупость? Невоспитанность? Или просто полное отупение?! Я не могу даже в мыслях поставить себя или кого-то из моих знакомых на их место. С трудом представляю Лолиту Милявскую которая будет шарить по чужим соцсетям и строчить мерзкие комментарии. С одной стороны их хочется пожалеть, а с другой стороны не всегда можешь сдержать своё возмущение когда на твоей страничке появляется очередное, скудоумное существо. Иногда хочется *бнуть", - пишет Алексей.

Для пущей убедительности, Алексей Панин опубликовал пост со снимком, на котором позирует вместе с Никитой Джигурдой, Олегом Комаровым и фитнес-тренером Татьяной.

Алексей Панин / Instagram

Подписчики не во всем согласились с Паниным, и высказали свое личное мнение под его постом.

"Лола всех на х пошлёт, и довольная займётся своей жизнью", "Думаю что во всем стоит винить себя,значит дал повод так полагать...", "Когда нет личной жизни, тогда и лезут везде со своим мнением, которое на минуточку никто не спрашивал, ну как то так, ну и невоспитанность наверное имеет место быть", "Разницы вообще никакой не вижу ,знает вас человек или не знает! Буквально сейчас происходит у меня происходит ситуация, когда люди из зависти делают гадости пишут и звонят в любое время суток, предьявляют претензии,жалуются начальству ! И поверьте, кляузники были везде и всегда!", "Аха. меня из друзей когда то удалили пару человек увидев у меня в аккаунте фото с Джигурдой.. На вопрос ~что за х*рня? " мне отвечали мы не хотим с тобой общаться потомучто ты общаешься и фотографируешься с Джигурдой"... Славу богу такие больные люди отсееваются сами по себе из круга общения...)))", "тут даже ответить нечего. Их можно только пожалеть, но их это не спасёт. Они даже перед смертью не поймут что они биомасса", "Фото хорошее и текст к нему тоже,но вот та девушка в красном не дает мне покоя))))", "ебнуть больше всеоо понравилось ха", - пишут в комментариях.

Ранее Лидия Вележева призналась, что пила перед тем, как устроила пьяный дебош на самолете, из-з которого полиция вывела ее с рейса.

До этого сеть разорвало видео, на котором видно, как не совсем адекватная актриса Лидия Вележева пристает к пассажирам, грубит экипажу самолета, унижает россиян и сопротивляется, когда полиция начала выводить ее из самолета.