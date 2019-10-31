"Я в неадеквате": Лидия Вележева призналась, что пила перед самолетом

Лидия Вележева / GlobalLookPress

Лидия Вележева устроила пьяный цирк на саолете рейса Москва-Тель-Авив, и была низвергнута в отделение полиции. После того, как разгорелся скандал, Аэрофлот добавил Вележеву в черный список, а актриса пообещала жаловаться самому Путину - благо она состоит в его партии.

Лидия Вележева ухитрилась признаться, что она была под алкоголем на борту самолета, и это же показали тесты. При этом виновной в скандале Вележева себя не считает, и на видео, которое показывает ее поведение с самого начала внимания не обращает. По мнению Вележевой - во всем виноват Аэрофлот.

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"Они не правы. У меня просто шок. Я в неадеквате… Они просто делают пиар. Я человек не пьющий. Я сейчас в шоке", - говорит она в интервью КП.

Вележева даже призналась, что выпила шампанского еще до взлета самолета: "Милиция видела, что я была абсолютно не пьяная. А анализы? Да, нашли. Но это я на борту выпила предложенный один бокал игристого вина".

Муж актер Алексей Гуськов поспешил своим телом прикрыть жену, и объявил, что она и вовсе в жизни не пьет.

"Она точно не выпивала, а приняла снотворное, чтобы уснуть". Однако "экипаж решил, что она пьяная, и ее стали снимать с рейса", - уверяет он.

Напомним, что скандал разгорелся вокруг Лидии Вележевой 30 октября, когда в самолете она начала себя неадекватно вести и приставать к пассажирам. На слова экипажа она не реагировала, и начала вести себя вызывающе, учинив скандал. А когда вызвали полицию, Вележева публично унизила всех россиян и сотрудников полиции.