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Пьяная членкиня Единой России из Украины устроила дебош на рейсе в Израиль

30 октября 2019, 13:48

Заслуженная артистка России и Осетии Лидия Вележева поймала звездочку из-за принадлежности к партии Путина, и устроила ад в самолете.

Лилия Вележева
Лилия Вележева / 24 СМИ

Российская актриса Лидия Вележева привела в шок общественность неадекватным поведением в самолете на рейсе Москва - Тель-Авив, задержав рейл на пару часов, и заслужив повышенное внимание от полиции, пишет телеграм-канал Mash.

Попутчики сообщают, что женщина устроила настоящий дебош.

"Ведет себя неадекватно, на просьбы сотрудников авиакомпании не реагирует. Ее пытались успокоить, но помогло не сильно — женщина отказывается покидать посудину, проклинает других пассажиров и экипаж. И такая канитель продолжается уже несколько часов", - говорится в сообщении. 

Пассажиры говорят, что причиной веселья стал алкоголь в крови Вележевой.

Лидия Вележева пьяный дебош в Москве смотреть онлайн видео:

На видео даже можно разобрать отдельные "перлы" членкини Единой России: "Я — актриса. А вы плебеи, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными".

Лидия Вележева отказывается сойти с рейса смотреть онлайн:

Через какое-то время в самолет вызвали полицию, которая явилась не запылилась. Полицейские среагировали на жалобы пассажиров и экипажа, скрутили даму и повели на выход. 

Вместе с Вележевой полиция изгнала из самолета и экипаж - давать показания. По пути к выходу одна из пассажирок оттаскала актрису за волосы, а другая чуть не изгнала Вележеву из самой себя напеванием "Хари-Кришна, Харе-Рама".

Лидия Вележева выведена из самолета полицией смотреть онлайн:

После завершения представления пассажиры переживают культурный шок и готовятся к полету.

Лидия Вележева родилас в Киеве 2 октября 1966, ее родители развелись, и она училась в школе-интернате, где захватилась драмкружком. В 13 лет она снялась в эпизодической роли на Киностудии Довженко, и тогда ей посоветовали начать карьеру актрисы.

Лидия не смогла пройти в Киевский университет им. Карпенко-Карого, и поэтому поехала в Москву, где ее таланту нашлось место.

Она снялась в десятках фильмов, и отыграла десятки ролей, известна по ролям в сериале Убойная сила и фильму Любовь-Морковь 2.

С 2003 года  - членкиня партии Владимира Путина - Единая Россия. Получила Почетное звание Заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания, и  Почетное звание Заслуженный артист Российской Федерации в области культуры.

Ранее общественность шокировал Максим Фадеев, который разогнал всех артистов лейбла Malfa.

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