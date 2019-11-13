Клава Кока попала в больницу: что известно о состоянии

Black Star / Instagram

Российская певица Клава Кока, которая работает с Тимати, неожиданно оказалась в больнице. Она обратилась в своем Instagram к поклонникам и журналистам,

Клава призналась, что она таки заболела

"Друзья!! Не хотела афишировать, что меня госпитализировали, но СМИ уже все вычислили...Волнуются и звонят друзья, переживают поклонники(( я этого не хотела...Сейчас все нормально, я нахожусь под наблюдением лучших врачей (спасибо Павлу Курьянову и Тимати).Я просто не рассчитала свои силы и организм дал сбой. Но не переживайте за меня, все будет хорошо, обещаю. Пойду посплю немножко, не звоните плиз", - пишет она в Instagram.

После этого в сети появилось уточнение по ее диагнозу - по информации источников издания Super, У Клавы тяжелая форма гнойной ангины и сильное переутомление.

Оказывается, что после приезда в Москву из поездки в Израиль у Коки поднялась высокая температура, и она потеряла сознание. Медиками ей были назначены капельницы и уколы на дому - тогда и пошли слухи о болезни.

Клава Кока / Instagram

Но лучше Клаве не стало, и во вторник, 12 ноября, Коку срочно госпитализировали. Сейчас девушка проходит обследование.

"Возможный диагноз певицы — гнойная ангина и сильное переутомление", - пишет издание.

Лейбл Black Star в настоящее время отменяет все ближайшие съемки и выступления исполнительницы.

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