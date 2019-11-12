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"Начинаю бороться": у известной украинской телеведущей нашли серьезную болезнь

12 ноября 2019, 20:08

Алла Мазур рассказали, что у нее диагностировали злокачественную опухоль.

Алла Мазур
Алла Мазур / Пресс-служба 1+1

Известная украинская телеведущая Алла Мазур поделилась проблемами со здоровьем. Так, ведущая канала 1+1 призналась, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я начинаю бороться", - написала Мазур в Facebook.

При этом она призвала людей с похожими проблемами не закрываться в себе и не боятся. По ее словам, в украинском обществе необходимо поменять отношение к онкологии и не делать из этого трагедию.

"Благодарна себе, что же нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнив международный протокол. Благодарна за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам из ТСН, готовым подставить плечо в трудную минуту. Надеюсь на деликатность коллег из других изданий. И рассказываю, чтобы вдохновить каждую украинскую женщину - особенно после 45-ти - проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. И сделать это – безотлагательно", - отметила телеведущая.

Напомним, утром 19 сентября врачи Анастасии Заворотнюк раскрыли ее реальное состояние и методы лечения. Появилась информация о том, что на болезни Заворотнюк наживаются мошенники - они требовали миллионы за интервью с актрисой.

здоровье опухоль Алла Мазур онкология
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