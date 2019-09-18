На болезни Заворотнюк наживаются мошенники

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Актриса Анастасия Заворотнюк лечит рак в московской больнице. Заворотнюк пришла в сознание после комы, и пребывает в тяжелом состоянии. Ее семья приняла решение не общаться с прессой, и больница усилила охрану, но уже появились мошенники, которые вытягивают деньги за мнимые интервью с певицей.

В сети обнаружились псевдо-страницы Анастасии Заворотнюк в соцсетях, на которых есть номера телефонов, по которым якобы модно связаться с семьей Заворотнюк.

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Однако по указанному номеру трубку телефона снимет некий "друг семьи", котры называет себя Алексеем Степановым. Он заявляет, что текст неправильно поняли и он оставил номер не мамы Анастасии, а свой, чтобы налаживать коммуникацию семьи с прессой. По его словам, Анастасия Заворотнюк здорова и готова за деньги пообщаться с таблоидами.

"Мама не готова ни с кем общаться. И Анастасия не готова ни с кем общаться. Когда они будут готовы общаться – они выйдут к средствам массовой информации, но, как вы понимаете, это будет стоить очень больших денег. Я понимаю, что ваша организация такие деньги не потянет. Это стоит 200 миллионов рублей", – заявил журналистам мужчина.

При этом, журналисты, которые дежурят возле больницы озвучили такие цифры - 1 миллион рублей за фото Анастасии Заворотнюк, и 3 миллиона рублей за интервью в студии.

Напомним, с пятницы 13 сентября Анастасия Заворотнюк в реанимации с отеком мозга. Врачи не смогли провести операцию, а ввели ее в искусственную кому. На выходных у Заворотнюк начались проблемы с органами и дыханием, и ее переводили на аппарат искусственного дыхания.