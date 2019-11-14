"Долбо*бов полно": Дочь Панина высказалась об издевательствах со стороны отца

Алексей Панин / dt.ua

Скандальный актер Алексей Панин доигрался, и его снова забанили в Instagram - за публикацию видео, на котором он тыкает Анну лицом во что-то похожее на экскременты, а потом привязывает к батареи ремнем.

Анна Панина сделал официальное объявление по поводу этого в своем Instagram.

"Сегодня у Моего Папы заблокировали или опять взломали очередной Инстаграм. Это уже третья за год страница и продержалась она меньше всех. Только два месяца. Мы не знаем кто это делает и для чего. Никаких противоречащих правилам Инстаграмма постов и материалов он не выкладывал, так что можно сделать только два вывода. Либо это взлом страницы и намеренное её удаление, либо массовые жалобы на наше с ним шуточное видео в котором он привязывает меня к батарее. Смешно", - заявила девочка.

Подобный текст на своей странице опубликовал также Алексей Панин.

Его фанаты, которые тут же нашли новую страницу актера, поспешили высказать свою точку зрения.

"Да ну, не связано это с тем, что граждане именно Российские, везде дебилов хватает, везде частые сносы и блокировки, почему вам не дадут знак верификации? Тогда сноса можно было б избежать, синяя галочка есть даже у биомусора из дома 2", "Долбо*бов полно потому что. Другого объяснения нет", "Добрый день когда планируется выход фильма ?", "Держитесь", "Уроды, как ещё их назвать!!! С возвращением!!!))) ", "Держитесь, как сказал "наш" премьер. Вам всего доброго, счастья, здоровья...", - пишут Панину в комментариях.

Напомним, в начале недели Алексей Панин снял на видео, как тыкает лицом дочь Анну в экстрименты и привязывает к батарее ремнем, чем вызвал гнев пользователей сети.