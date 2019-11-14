  1. Главная
  3. Stars

"Долбо*бов полно": Дочь Панина высказалась об издевательствах со стороны отца

14 ноября 2019, 20:43

Анна Панина после того, как Алексей опубликовал шуточное видео с привязанной к батарее дочкой, решила публично высказаться.

Алексей Панин
Алексей Панин / dt.ua

Скандальный актер Алексей Панин доигрался, и его снова забанили в Instagram - за публикацию видео, на котором он тыкает Анну лицом во что-то похожее на экскременты, а потом привязывает к батареи ремнем.

Анна Панина сделал официальное объявление по поводу этого в своем Instagram.

"Сегодня у Моего Папы заблокировали или опять взломали очередной Инстаграм. Это уже третья за год страница и продержалась она меньше всех. Только два месяца. Мы не знаем кто это делает и для чего. Никаких противоречащих правилам Инстаграмма постов и материалов он не выкладывал, так что можно сделать только два вывода. Либо это взлом страницы и намеренное её удаление, либо массовые жалобы на наше с ним шуточное видео в котором он привязывает меня к батарее. Смешно", - заявила девочка.

Подобный текст на своей странице опубликовал также Алексей Панин.

Его фанаты, которые тут же нашли новую страницу актера, поспешили высказать свою точку зрения.

"Да ну, не связано это с тем, что граждане именно Российские, везде дебилов хватает, везде частые сносы и блокировки, почему вам не дадут знак верификации? Тогда сноса можно было б избежать, синяя галочка есть даже у биомусора из дома 2", "Долбо*бов полно потому что. Другого объяснения нет", "Добрый день когда планируется выход фильма ?", "Держитесь", "Уроды, как ещё их назвать!!! С возвращением!!!))) ", "Держитесь, как сказал "наш" премьер. Вам всего доброго, счастья, здоровья...", - пишут Панину в комментариях.

Напомним, в начале недели Алексей Панин снял на видео, как тыкает лицом дочь Анну в экстрименты и привязывает к батарее ремнем, чем вызвал гнев пользователей сети.

Алексей Панин новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Долбо*бов полно": Дочь Панина высказалась об издевательствах со стороны отца». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:43
"Долбо*бов полно": Дочь Панина высказалась об издевательствах со стороны отца
20:42
"Горе-мать": экс-звезда Дома-2 разделась догола с сыном перед камерой и утонула в критике
20:14
Защитник Шахтера попал в команду недели FIFA 20 Видео
20:03
В Крыму владелец зоопарка решил расстреливать "лишних" медведей Видео
19:56
Перші Ластівки 2019: Актеры сделали себе татуировки на лице Фото Видео
19:53
На Днепропетровщине дети украли из храма деньги: сказали, на что спустили
19:52
СМИ рассказали, какой залог хочет НАБУ для попавшейся на взятке чиновницы из ОП
19:31
В Германии мошенники незаконно трудоустраивали заробитчан
19:28
"Важен каждый день и час": новые подробности состояния Заворотнюк
19:25
Эксперт объяснил, почему Луганской ТЭС нужна спеццена на газ
19:08
У львовской учительницы младших классов нашли особо опасную инфекцию
19:07
Эксперт рассказал, является ли украинская газотранспортная система грудой металлолома
19:01
Манчестер Юнайтед пригласил сексапильную ведущую на свой клубный канал Фото
19:00
Сериал Сидоренки-Сидоренки 23 и 24 серия смотреть онлайн 14-11-2019 Видео
18:52
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит - как красиво проводить Видео
18:36
"Мальчик для битья": Луценко пожаловался на новый парламент
18:23
Подделал гражданство: в ГПУ назвали причины задержания мужа нардепа Скороход
18:02
"Мой куколд": всплыли подробности скандала с домашним порно Асмус
17:43
Трагедия МН17: обнародованы новые переговоры боевиков с "чиновниками РФ"
17:39
СМИ рассказали о встрече помощника Зеленского с американским лоббистом
17:38
Украина - Эстония: защитник гостей высоко оценил уровень "сине-желтых"
17:29
"Бросаться обвинениями – недопустимо": в Слуге народа заступились за Скороход
16:56
"Чистки" в Слуге народа: еще один нардеп пожаловалась на угрозу увольнения
16:46
"Я ее прикусила": Серябкина сделала заявление о Темниковой Видео
16:29
Армен Джигарханян в реанимации: все подробности
16:24
Шахтер - Динамо: FIFPro попросила отменить красную карточку Тайсона
16:11
Кто сможет свернуть горы, а кому грозит тупик: что сулит гороскоп на завтра
15:59
"Усмиряли восставший Донбасс": Нацсовет внепланово проверит канал NewsOne
15:52
В Минобороны рассказали, почему Украина не может иметь ничего общего с Россией
15:48
"Работаю Луценко": экс-глава ГПУ поделился радостями безработной жизни
15:46
"К сисюлькам руку тянешь": Киркоров показал стыдливое фото Лолиты
15:43
Украина - Эстония: Шевченко назвал главное оружие гостей Видео
15:24
Эксперт рассказала, чем менталитет жителей Донбасса отличается от остальной Украины
15:12
"Под маской": Фьюри выпустил автобиографию
14:58
Тайсона могут жестко наказать за средний палец в адрес фанатов Динамо
14:56
"Решили проблему": Зеленский заявил о погашении долгов по зарплате шахтерам
14:52
Облили и подожгли: в Киеве напали на сеть продуктовых магазинов
14:26
Госбюджет 2020 принят: что утвердили слуги народа Видео
14:21
Скандал в Слуге народа: Арахамия грозит выгнать нардепа, предлагавшего деньги коллегам
14:08
"Остается в силе": глава МИД Украины высказался о переговорах с боевиками
14:00
"Приглашайте экзорциста": Киву снова поймали на странном поведении в Раде Видео
13:57
У лидера сборной Украины родилась дочь Фото
13:55
Разврат и падение: во Львове в Дворце Потоцких модель станцевала в эротическом белье - видео Видео
13:43
Ангелы Чарли 2019: рояли в кустах и Girl Power важнее сюжета Видео
13:40
В Москве убили чемпиона мира по тайскому боксу
13:37
"Два сценария": министр-"дебил" рассказал о судьбе доллара на 2020 год
13:30
Все, что нужно знать о Черной пятнице новости компании
13:25
"Возвращайтесь к просмотру бейсбола": Ибрагимович в своем стиле попрощался с Лос-Анджелес Гэлакси
13:19
Синоптик обещает похолодание до +7 и дожди: кому не повезет Видео
13:01
Дипскандал с Японией: Украина протестует из-за участия спортсменов "ДНР" в турнире по каратэ Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять