Соня Кей / Instagram

Певица Соня Кей, которая является племянницей Софии Ротару, но не принимает помощи от знаменитой тети, призналась, что у нее грядут серьезные изменения в личной жизни.

О своем обновлении семейного положения Соня Кей призналась во время конференц-связи с программой Сніданок з 1+1. Позже в Instagram она показала фото кольца.

"Я сказала Так", - подписала фото Соня, показав при этом спину своего возлюбленного.

В эфире Сніданку Соня призналась, что свадьбу намерили на июнь 2019. Она также объявила, что парень сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться всего через 5 месяцев отношений.

О том, кто ее избранник Соня не признается, сказал только, что он далек от шоу бизнеса.

25 ноября же после дня рождения Соня Кей выпускает новый англоязычный трек.

Соня Кей выходит замуж - смотреть онлайн интервью Сніданок з 1+1:

Ранее оказалось, что тетя Сони Кей София Ротару, после 5 лет перерыва снова собралась на гастроли к Путину, причем на концерте выступит с отборными крымнашистами и пропутинцами.