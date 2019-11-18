"Гомофобное общество": Панин с ногой в заду назвал россиян уродами

Алексей Панин / instagram.com/alexeypanin777

Скандальный российский актер Алексей Панин из-за своего эксцентричного образа жизни постоянно оказывается жертвой хакеров. Они регулярно сливают в сеть видео и фото, которые актер хранит или рассылает друзьям / подругам.

Расстроенный очередным сливом видео и хейтерскими комментариями, Панин распек в ответ всех хейтеров.

В особенности, Панин принял новые ошибки в работе Instagram за очередную хакерскую атаку.

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"Пожалуйста не задавайте мне вопросы о том как наши частые видео оказываются в сети. Спросите это тех кто взламывает мои соцсети и выкладывает их в интернет. Сейчас кто-то всячески пытается сделать так что бы люди не могли на меня подписаться. В эту минуту приходят сообщения от подписчиков вот с такими скриншотами. Человек подписался с пятого раза.И к слову, вчера заблокировали (или взломали) страничку моей дочери. Как вы понимаете, она уж точно ничего запрещённого не выкладывала. Кому и для чего это нужно мой мозг ? не в состоянии понять.В очередной раз убеждаюсь что живу в несчастной, скудоумной стране. Гомофобное общество завистливых уродцев. Ограниченные, неудовлетворённые люди.Что ещё тут можно сказать? Жаль их конечно, но всему есть придел", - пишет Панин

В качестве доказательства своих слов, Панин опубликовал скриншот.

В комментариях его начали успокаивать, просить не обращать внимание на хейтеров, и объяснять, что конкретный случай - просто глюк в работе соцсети.

"У меня тоже самое , такая табличка , не могу лайки ставить со вчера по сей час", " Дайте пожалуйста ссылку на новую страницу дочки) И по поводу телеграмм. Это действительно хороший мессенджер, в котором не блокируют", "Дп и лайки часто блокируют☝️на вашей странце", "Это глюк инсты в последнее время у многих", "Алексей,не в той стране родился. У меня знакомые уехали в Америку, нарадоваться не могут. Мой братик один в Голландии, другой в Германии", "У меня такая же фигня была! Пришлось удалить аккаунт! Но потом новый создала!", "Алексей вы ахуенный! Браво.", "Если создать новую почту, с привязанным мобильным номером, так же привязать номер к инстаграму, пароль сложный придумать. То все должно быть хорошо. Надеюсь это последний взлом у Вас", - пишут в комментариях.

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