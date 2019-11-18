Топ-модель по-украински: участницу срочно госпитализировали

Топ-модель по-украински / Новый канал

Участие в шоу Топ-модель по-украински Юлии Биньковской оказалось под серьезной угрозой, как и ее здоровье. Девушка чем-то отравилась во время съемок, и попала в больницу.

Прямо со съемок реалити Нового канала Юлю Биньковскую по прозвищу Клео увезли в больницу. Об этом девушки сказали судьям во время очередного испытания на 12 неделе.

Создатели топ-модели прокомментировали ситуацию, которая сложилась после проходки по 30 тысячам гвоздей. Участница шоу Юля Биньковская попала в больницу.

Читайте такжеТоп модель по-украински 2019: смотреть онлайн 12 выпуск 3 сезон - 15-11-2019

"Сначала я думала, что очень сильно отравилась: у меня так болел живот, что не могла ночью заснуть. Таблетки не помогали – я просто не могла их пить. Только проглочу – сразу вырываю", – рассказывает участница шоу.

Утром, узнав о состоянии девушки, администраторы тут же отправили ее в больницу. Юля надеялась, что быстренько обследуется и уже вечером вместе с остальными отправится на испытание. Но нет.

Сначала эксперты удивились, что девушка пропустила конкурсы из-за живота, но потом очень серьезно отнеслись к проблеме, когда узнали диагноз.

"Меня обследовали, потом я сдала несколько анализов и в итоге узнала вердикт врачей: аппендицит. Причем не обычный, а с каким-то осложнением. И в течение шести часов мне нужно сделать операцию", – говорит Биньковская.

Топ-модель по-украински 2019: Юля Биньковская попала в больницу / Новий канал

Диагноз шокировал и экспертов реалити Нового канала, и участниц. Но если первые решили, что ждут возвращения Юли после короткой реабилитации (обычно она занимает около недели), то вторые обрадовались: минус одна конкурентка!

"Думаю, причиной всему стала селедка под шубой из супермаркета, которую она ела накануне вечером. Это вообще немодельная еда! И вообще, здоровье – важнее всего. Так что лучше будет Клео покинуть проект и спокойно отдыхать дома", – заявила Катя Чечеленко.

Напонмим, что в результате отбора последней недели шоу Топ-модель по-украиснки покинула самая неожиданная участница.