Дубасили у вырывали волосенки: Винник в Киеве деморализировал женщин

На концерте Олега Винника в Киеве устроили драку / instagram.com/olegg.vynnyk

На концерте Винника в Киеве фанатки устроили драку за место у сцены, а виноватым во всем оказался мужчина, которого охрана вывела из зала.

Фанатки Винника с дракой начали делить место под сценой, на которой выступаль Олег Винник, пише ТСН.

Толкотня началась во время выступления Винника - кто-то хотела подобраться ближе, кто-то была не согласна, и в итоге они начали толкаться.

Не задерживаясь на мелочи, возбужденные волчицы накинулись друг на друга с кулаками. И тут мужчина одной из участниц боев без правил допустил фатальную ошибку - решил помочь ей не моральной поддержкой и записью на видео, а тоде полез с кулаками попытками оттащить от своей компаньонки соперницу.

Не только женщины не оценили этот поступок, но и охрана. Виновник беспорядка со второго захода был обезврежен и выставлен из зала, а женщины продолжили решать свои вопросы -первенство перед сценой с Винником.

Примечательно, что Олег Винник все это время спокойно пел и расхаживал под сценой, будто бы подобные драки - норма для него.

Олег Винник в Киеве смотреть онлайн драку во Дворце спорта 21-11-2019:

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