Танці з зірками 2019: Ксения Мишина высказалась о победе и Жене Коте

Ксения Мишина поблагодарила людей за поддержку в Танцях з зірками / Скриншот с instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина высказалась о победе в шоу Танці з зірками 2019 и осыпала комплиментами своего партнера - танцора Женю Кота.

Кубок Танців з зірками - это любовь людей, написала артистка на своей странице в Instagram.

Мишина добавила, что не могла мечтать о лучшем партнере, чем Кот и назвала его талантом и силой, которые она "стремилась постоянно удваивать".

"Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку!!! ...мы получили вашу любовь!!! Да, кубок в руках - это именно ваша любовь) Мы вместе прошли этот путь и победили...", - отметила она.Читайте такжеКсения Мишина: биография и фото победителя шоу Танці з зірками 2019

Ксения Мишина поблагодарила людей за поддержку в Танцях з зірками / Скриншот с instagram.com/misha.k.ua

Напомним, финал Танців з зірками 2019 был 24 ноября. В финал шоу пробились три пары - гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и танцор Александр Прохоров, актриса Виктория Булитко и танцор Дмитрий Дикусар, а также Ксения Мишина и Женя Кот.

По результатам голосования первое место завоевали Мишина и Кот, второе - Ризатдинова и Прохоров, а третье - Булитко и Дикусар.