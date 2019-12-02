"П*здец, *банутые, бл*ди": Панин после видео с ногой высказался о СМИ

Алексей Панин / Instagram

Актер Алексей Панин, которого недавно на видео отымели в зад руками и ногами две девушки, возмущен работой СМИ, и не стал их жалеть в своем возмущенном посте в Instagram.

Алексей Панин обложил матом журналистов за то, что они пишут о нем, и навел примеры вранья.

"П*здец!!! То что Российские СМИ это "ДНО" никто из нормальных людей давно не сомневается, но я до сих пор не перестаю удивляться их хамству и наглости. Сегодня, из ленты новостей я узнал что Дана Борисова беременна от меня, это первое. Второе это то, что я опух от пьянства и стал похож на бомжа. А третье, это что я оказывается пытался сбежать из России что бы спрятаться от миллионных долгов! Вы Читайте также"Вставляй, сколько сможешь": Панина отымели руками и ногами - новое видео 18+*банутые????!!!!!! Это я к вам обращаюсь, журналисты!!!! Перед тем как что-то писать вы, с*ка, хоть проверяйте! Я не должен этому государству ни одного рубля! Я отдал за долги свою машину BMW. Дану Борисову за последние 7 лет я видел один раз и это было 4 дня назад! Как вы, бл*ди, определили что она беременная! Вы в своём уме!!! А по поводу моего внешнего вида я даже говорить не хочу! Какое лицо, по вашему должно быть после уколов???!!!! Слова ботокс , филлеры не слышали????!!!! ГДЕ ВЫ, ТВАРИ, КОГДА Я ПРОШУ ПОМОЧЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ! P.S. А ещё я косвенно причастен к минированию Тверского районного суда города Москвы, потому что меня видели рядом с ним", - пишет Панин.

Любитель необычных сексуальных утех Алексей Панин стал жертвой российской желтой прессы после того, как его заметили возле суда в Москве, который недавно минировали. То, что он оказался на фото рядом с судом совпало с очередным сливом его порно видео, так что кто-то пошутил о том, как Панин мог пронести взрывчатку в суд.

Вполне логично, что актера это возмутило.

Подписчики Панина также поспешили высказаться о странных обвинениях в адрес актера.

"Леша, в Торревьеху пора, там спокойней. А как вот СМИ до сих пор пишут, влезая наглым образом в частную жизнь, да ещё и фантазируют и остаются безнаказанными мне не понятно. Мне жаль публичных людей, им шагу не сделать(((", "Леха не обращай внимания на эти слухи. Все говорят про тебя всякую чушь - это означает что тебя не забыли и помнят. Не то что про некоторых. Так держать", "Реально, идиоты. С долгами заграницу не выпускают. Лишь че написать?", "Скоро инопланетяне заявятся, скажут, что Панин вызвал....", "Я не читаю желтуя прессу", "Вас Пиарят!", - пишут в комментариях.

Ранее Панин после видео с ногой в заду назвал россиян уродами,