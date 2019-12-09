Петросян женился на любовнице: Брухунова сделала официальное заявление

Сеть сотрясает информация о том, что Евгений Петросян женился на любовнице-разлучнице. Как на слухи отреагировали бывшая Елена Степаненко и сама Татьяна Брухунова - читай на Главреде.
Любовница Евгения Петросяна на 31 году жизни стала гордой женой 74-летнего Евгения Петросяна, который ради нее развелся с горячо любимой ранее женой Еленой Степаненко, и лишился более половины имущества, так как Степаненко в суде провела очень дерзкую линию защиты.
Пока журналисты названивали Татьяне Брухуновой, которая яростно бросала трубку, Елена Степаненко благосклонно прокомментировала слухи.
"Если это действительно правда, я желаю им счастья", - сказала она изданию Super.
Через время Татьяна Брухунова сделала заявление. Правда, из него трудно что-либо понять.
"Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!", - написала она в своей инстаграм.
Тем временем, сам Петросян соблюдает загадочную интригу.
Ранее сеть потрясла новость, о том, что Петросян помирился со Степаненко, но это оказался фейк.