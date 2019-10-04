Петросян вернулся к Степаненко: фото момента встречи

Евгений Петросян приехал к брошенной жене / Instagram

Евгений Петросян прибыл в свою многомиллионную квартиру в Москве, которую заняла Елена Степаненко. Сложно было понять, зачем именно он приехал вместе со своим юристом - Сергеем Жориным, но нельзя сказать, что Степаненко была рада встрече.

Фото момента встречи Петросяна и Степаненко опубликовал в Instagram Сергей Жорин.

"Заехали к бывшей. Пятница", - пишет он в сторис.

На фото видно, как Петросян позвонил в дверь, Степаненко ее открыла и пришла в шок.

На втором фото Петросян отвернулся к Жорину, и что-то говорит, а у него из-за плеча высунулась Степаненко и снимает на телефон мужчин в холле.

"Степаненко пилит сторис. Смотрите в левом аккаунте", - подписал этот кадр Жорин, обводя красным Степаненко, если кто-то ее не заметил.

Что именно происходило между Петросяном и Степаненко пока неизвестно, ибо Жорин прекратил фиксацию, ли перестал выкладывать ее в интернет.

Ранее в сети появилось интервью домработницы Петросяна, которая поведала, что нашла в его квартире оккультные предметы - тогда пошли слухи, что на Евгения Петросяна наложили проклятие.

До этого

дочка Петросяна в скандале и разводе с Еленой Степаненко поддерживает мать.

Напомним, Хамовнический райсуд Москвы оформил развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября 2018-го. Позже судом был наложен арест на спорное имущество - чтобы никто из бывших супругов не попытался его продать до решения суда.