Дочь Петросяна поддержала Степаненко в борьбе против любовницы отца

Евгений Петросян не может поделить имущество между своими женщинами / Wikipedia

Дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц присоединилась в его экс-супруге Елене Степаненко в борьбе за имущество юмориста.

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на собственные источники, дочь встала на сторону своей мачехи Елены Степаненко, и они вместе пытаются помешать новой спутнице Петросяна завладеть его имуществом.

"Петросяна стимулирует его личная ассистентка и возлюбленная Татьяна Брухунова. А за Еленой Степаненко стоит не кто иной, как родная дочь юмориста Викторина Петросянц! Именно Викторина — движущая сила этого судебного процесса", — уверен источник.

По словам адвоката Дмитрия Кузьмичева, делами и финансами юмориста всецело управляет его помощница.

"Если комик отсудит имущество, руки у нее будут развязаны и в отношении предметов коллекции", — пояснил комик.

Уточняется, что Петросяну принадлежит коллекция фарфора, картин и другого антиквариата. В целом комик владеет пятью тысячами наименований редких и уникальных предметов. Источник сообщает, что дочери удалось через суд добиться пребывания коллекции до окончания разбирательства в квартире Степаненко, где Петросян категорически не появляется.

Напомним, Хамовнический райсуд Москвы оформил развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября 2018-го. Позже судом был наложен арест на спорное имущество - чтобы никто из бывших супругов не попытался его продать до решения суда.