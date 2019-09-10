Могильная земля и кукла вуду: Петросяна прокляли

Евгений Петросян / politikus.ru

Домработница Петросяна Ольга утверждает, что на ее работодателя навели порчу. Об этом она не постеснялась рассказать на видео, подробно описав магические вещи и остатки обрядов.

Женщина, которая много лет уже убирает и помогает по хозяйству в доме Петросяна, заявила, что нашла настоящие оккультные предметы по всему дому. Видео с утверждениями Ольги показал телеграм-канал Mash.

"А может, немного магии? Домработница Петросяна рассказала, что на комика навели порчу. Его бывшая половинка. Ольга работает на гуру комедии кучу лет — взлёты, падения, ссоры с Еленой Степаненко. Она видела всё. Недавно пара разошлась, Ваганыч стал паковать вещички. И тут, говорит домработница, нашлись иглы, могильная земля, жжёные спички и даже КУКЛА-ВУДУ. Петросян был в полном шоке", - пишет издание.

Сама женщина поведала, как обнаружила мешочки с землей, иголки, жженую солому, и даже завязанные узлами куклы вуду, рядом с которыми были иголки. Все это добро было разобрано по квартире - над дверями, по закромах, на антерсолях, и ТД.

"Я сама за себя переживала. Я там убираюсь, и всё это трогаю. Можно ли это вообще выбрасывать?", - сказала Ольга.

Она призналась, что после находок обратилась к специалистам - "бабкам" и "дедам", которые и объяснили, что ей попалось. Ее покровитель Евгений Ваганович в тихом шоке, а вот сама Ольга больше ни ногой в проклятое место.

"Я не хотела с Еленой Григорьевной встречаться лицом к лицу. После того, что я там увидела, мне стало как-то страшно", - подвела она итог своим словам.

Евгения Петросяна прокляли смотреть онлайн интервью домработницы:

Как известно, Петросян погряз в миллионных долгах из-за любовницы.

Даже дочка Петросяна в скандале и разводе с Еленой Степаненко поддерживает мать.

Напомним, Хамовнический райсуд Москвы оформил развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября 2018-го. Позже судом был наложен арест на спорное имущество - чтобы никто из бывших супругов не попытался его продать до решения суда.