Могильная земля и кукла вуду: Петросяна прокляли

10 сентября 2019, 18:15

Евгений Петросян может быть проклят, причем собственной женой, утверждает близкий к нему человек, который обнаружил следы магии.

Евгений Петросян
Евгений Петросян / politikus.ru

Домработница Петросяна Ольга утверждает, что на ее работодателя навели порчу. Об этом она не постеснялась рассказать на видео, подробно описав магические вещи и остатки обрядов.

Женщина, которая много лет уже убирает и помогает по хозяйству в доме Петросяна, заявила, что нашла настоящие оккультные предметы по всему дому. Видео с утверждениями Ольги показал телеграм-канал Mash.

"А может, немного магии? Домработница Петросяна рассказала, что на комика навели порчу. Его бывшая половинка. Ольга работает на гуру комедии кучу лет — взлёты, падения, ссоры с Еленой Степаненко. Она видела всё. Недавно пара разошлась, Ваганыч стал паковать вещички. И тут, говорит домработница, нашлись иглы, могильная земля, жжёные спички и даже КУКЛА-ВУДУ. Петросян был в полном шоке", - пишет издание.

Сама женщина поведала, как обнаружила мешочки с землей, иголки, жженую солому, и даже завязанные узлами куклы вуду, рядом с которыми были иголки. Все это добро было разобрано по квартире - над дверями, по закромах, на антерсолях, и ТД.

"Я сама за себя переживала. Я там убираюсь, и всё это трогаю. Можно ли это вообще выбрасывать?", - сказала Ольга.

Она призналась, что после находок обратилась к специалистам - "бабкам" и "дедам", которые и объяснили, что ей попалось. Ее покровитель Евгений Ваганович в тихом шоке, а вот сама Ольга больше ни ногой в проклятое место.

"Я не хотела с Еленой Григорьевной встречаться лицом к лицу. После того, что я там увидела, мне стало как-то страшно", - подвела она итог своим словам.

Евгения Петросяна прокляли смотреть онлайн интервью домработницы:

Как известно, Петросян погряз в миллионных долгах из-за любовницы.

Даже дочка Петросяна в скандале и разводе с Еленой Степаненко поддерживает мать.

Напомним, Хамовнический райсуд Москвы оформил развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября 2018-го. Позже судом был наложен арест на спорное имущество - чтобы никто из бывших супругов не попытался его продать до решения суда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
вуду Евгений Петросян Елена Степаненко новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:09
Звезда Квартала сняла невероятный клип на собственную песню
18:52
Оля Полякова поменялась телами с участником Танці з зірками 2019
18:45
В Раде хотят увеличить размер прожиточного минимума в 2020 году: названы цифры
18:42
Однажды в Голливуде переснимут в виде сериала Видео
18:15
Могильная земля и кукла вуду: Петросяна прокляли Видео
18:14
Гороскоп на завтра: кому грозят неприятности Видео
18:04
Зеленский хочет полностью сменить состав ЦИК - СМИ
17:47
Внучка Ротару без белья пошлым фото завела сеть
17:44
Зеленский пролил свет на увольнение Супрун из Минздрава
17:23
"Ноги не моет?": Савченко до тошноты ужаснула сеть похабной выходкой в Раде
17:16
"Лучше на комбайне": снова "яловая" Поклонская наехала на Сенцова из-за танков Видео
17:10
Бессмертный рассказал об "огромной ошибке" Зеленского Видео
17:04
"Беспощадно п*здить": журналист Кутепов призвал радикально расправляться с пророссийскими СМИ
16:44
На Ровенщине кортеж Зеленского попал на видео и удивил СМИ Видео
16:43
250 детей эвакуированы, 19 - в больнице: в Черкассах в школе случилось ЧП
16:27
СМИ рассказали, как американский шпион трудился в посольстве РФ в Вашингтоне
16:15
Киевлянин на Оболони получил удары ножом в спину из-за замечания
16:08
В новой Раде "спалили" первого депутата на кнопкодавстве: видеодоказательство Видео
16:07
Помогает с жильем, финансами и здоровьем: в Киев везут мощи великого святителя Фото Видео
16:03
"Мало п*зды дали": в Днепре жестко проучили живодера, мучившего собак Фото
15:56
"Спасибо оболтусу пораженко": Сенцов вспомнил, как его искушали предательством Видео
15:52
Сенцов рассказал об освобождении Крыма и о роли в ней Путина
15:50
"Сгорели заживо": в Марьинке случилось жуткое ЧП, опубликованы фото Фото
15:41
"Я за свободу слова": Зеленский пообещал не закрывать телеканалы Видео
15:38
У Зеленского и Вакарчука хотят натравить комиссию на NewsOne, 112 и Zik
15:34
Известный российский пловец умер чрез два дня после соревнований
15:33
"Поднял ногу, бл*дь, оторвало": разведчик рассказал, как "посылку"-Цемаха выводили через минное поле Видео
15:27
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
15:24
Супрун рассказала, как сострила на встрече с Зеленским
15:17
Сергей Притула нашел российскую пропаганду в украинском образовании
15:06
Бывшего узника Кремля Сенцова выдвинут на Нобелевскую премию мира Видео
14:55
В новую Раду – с новой прической: Тимошенко шокировала сеть мрачным видом
14:55
"Будем ограничивать в свободных днях": на Ровенщине Зеленский ласково пригрозил бизнесменам Видео
14:39
Голкипер сборной Кюрасао умер накануне матча с Гаити
14:35
Газовый гигант прижат к стенке: Газпром вынудили сохранить транзит через Украину Видео
14:22
Во Львове сменился главный тренер
14:03
"Тупые журналисты": Кольченко рассказал о Цемахе и поджоге офиса Единой России Видео
13:58
У Путина ответили на вопрос о сроках нового обмена пленными с Украиной Видео
13:46
Зеленский представил нового главу Ровенской облгосадминистрации Видео
13:43
Х-Фактор 2019: Святослав Вакарчук прошел на кастинги как участник шоу Видео
13:40
Дело Крысина: суд оставил за решеткой "титушку"-убийцу журналиста Веремия Видео
13:34
Эксперт рассказал, к чему приведет принятый с нарушениями Радой закон об импичменте
13:26
Моська лает на Слона: Сюмар поставила ультиматум Слуге народа Видео
13:15
Вопрос открыт: Сенцов намекнул на возможное будущее в политике
13:08
Каннибализм - не шутка: в России телеведущий-медик разрешил есть человеческое мясо
12:52
Pianoбой пиарит протеже Ивана Дорна в клипе Перша леді Видео
12:47
Поезд в огне: на Волыни прямо на ходу вспыхнул состав с пассажирами Видео
12:46
"Только на танках": Сенцов назвал условие возвращения в Крым Видео
12:39
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку с поста главы совета директоров
12:29
Ударили "очередью": ГБР вызвало Порошенко на четыре допроса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять