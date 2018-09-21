Обряды на осеннее равноденствие-2018: как поймать удачу и привлечь побольше денег

21 сентября 2018, 07:48

"Главред" разузнал у эзотериков о магии дня осеннего равноденствия.

лето, осень, бабье лето
Ритуалы на осеннее равноденствие / molbuk.ua

День осеннего равноденствия в 2018 году выпал на воскресенье. 23 сентября день сравняется с ночью в 4:54 по киевскому времени. А Солнце будет одинаково светить как в северном, так и в южном полушариях Земли.

И украинцам стоит не упустить возможность запастись в этот день удачей на весь последующий год. Ведь это особый день с точки зрения астрологии и магии.

Осеннее равноденствие: эзотерика

Как объясняют эзотерики, это наиболее благоприятный период, чтобы использовать магию для привлечения богатства, защиты, и уверенности в себе, а также чтобы добиться баланса и гармонии в своей жизни. В этот день можно заряжать талисманы для любви или успеха в карьере и притока денег.

Равноденствие – один из самых удачных дней для планирования дел, заверяют астрологи. В этот день стоит загадывать желания – причем не ограничивая их. Нужно отбросить старое, отпустить прошлое – и тогда пожелать на будущее, чтобы человеку пришло больше плодов, любви, радости. В этот день также важно простить старые обиды – чтобы они больше не влияли на будущее.

Осеннее равноденствие: ритуалы

Лучший ритуал этого дня – простая медитация. Всего полчаса (15 минут до и 15 минут после точного момента равноденствия) помогут перезагрузить всю нервную систему и направить жизнь в нужное, правильное русло.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь-2018: подробный прогноз для всех знаков ЗодиакаРитуал на богатство: нужно взять крупную сумму денег (чем больше, тем лучше), сесть поудобнее и, пересчитывая купюры, поблагодарить Вселенную за возможность иметь такие деньги. Повторить три раза.

Ритуал на исполнение желания для женщины: надеть что-то красное. Свое желание записать на бумажке и закопать записку под рябиной, сорвав затем ветку рябины. Ветку принести домой и первую ночь спать с ней под подушкой. Затем ветку можно достать – но не выбрасывать: ее хранят, пока желание не исполнится.

Ритуал на любовь: зажечь свечу или ароматизированные палочки и прочесть заговор: "Я притягиваю к себе настоящую, искреннюю любовь. Я заслуживаю, чтобы меня любили. Любовь наполняет мою жизнь радостью. Я принимаю любовь в свою прекрасную жизнь. Моя семейная жизнь гармонична и счастлива. В моем доме царят любовь и взаимопонимание. Мне всегда везет в любви и в семейной жизни. Моя семья крепкая, дружная и гармоничная. Моя любовь бесконечна, как сама Вселенная. Я благодарю Вселенную за благополучие и изобилие в любви". Лучше, чтобы палочки были ароматизированы розой, иланг-илангом, мускатом, жасмином, корицей или пачули: они считаются "любовными" ароматами.

Осеннее равноденствие: обряды

Смена сезонов – это отличная возможность освободить свою жизнь от всего лишнего. Так что лучше всего сделать в этот день генеральную уборку, избавившись от ненужного хлама.

Стоит постараться провести день со спокойным настроем и как можно радостнее. Можно побаловать себя чем-то вкусненьким, устроив застолье для родных или близких. Тем самым человек символически как бы пожинает уже добытые им добрые "плоды" – и настраивается на взращивание новых.

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ритуалы осеннее равноденствие
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