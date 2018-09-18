Когда осеннее равноденствие в 2018 году и что надо знать об этом дне

Когда осеннее равноденствие в 2018 году / 1zoom.ru

Те сутки, когда день равен ночи, называются днем равноденствия – весеннего или осеннего. Осеннее равноденствие мы встретим уже на этой неделе.

Осеннее равноденствие-2018: когда – какого числа и во сколько

В 2018 году осеннее равноденствие выпало на 23 сентября. Начнется день в 3:54 по киевскому времени.

На эту же дату осеннее равноденствие выпадает и в 2019 году (в 9:50 по киевскому времени). А вот в 2020 году – на 22 сентября (15:31 по киевскому времени).

Этот день считается началом настоящей, "золотой" осени. По народным приметам, какой будет погода в этот день, такой погоды стоит ждать и всю оставшуюся осень.

День осеннего равноденствия у славян

У наших предков это было время подведения итогов и праздников в честь урожая. Богам возносились благодарности за удачный год и богатый урожай, а также у них просили заступничества на грядущую зиму.

В этот период запасались лесными грибами и целебными травами на зиму.

Осеннее равноденствие: ритуалы

Некоторые ритуалы древних славян вполне можно повторить и в наше время. Например, обряд на процветание семьи: яблоки нового урожая (желательно из собственного сада, но подойдут и покупные) – их должно быть столько же, сколько и членов в семье – каждый член семьи должен подержать в руке. Затем напитанные энергетикой каждого члена семьи плоды складывают на блюдо и ставят на стол. Вечером зажигается свеча, повторяется имена всех членов семьи. Затем надо сосредоточиться на яблоках, представляя тревожащие человека заботы, и произнести заговор: "Яблоки наливные, Солнцем согретые, силой Земли выросшие, осенью сорванные, год завершившие. Каждое яблоко невзгоды забирает, процветание в семью привлекает. Будет нам (имена) удача сопутствовать, а невзгоды стороной обойдут". После чего яблоки съедаются каждым из членов семьи, а огрызки выкидываются как можно дальше от дома.