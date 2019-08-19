Могут подать в суд: Петросян погряз в миллионных долгах из-за любовницы

19 августа 2019, 12:28

Елена Степаненко так просто не прощает измену Евгения Петросяна, и загоняет его в финансовый гроб. Петросян уже прострочил выплат и штрафов на миллионы рублей.

Евгений Петросян
Евгений Петросян накопил многомиллионные долги / politikus.ru

Евгений Петросян страдает от затяжного судебного процесса по разводу со своей бывшей женой Еленой Степаненко. Из-за заблокированных счетов, У Петросяна накопились миллионные долги.

На Петросяна вскоре могут подать в суд, и отобрать имущество, ибо кроме штрафов и оплаты экспертиз в суде, он не может оплачивать элементарную коммуналку своих элитных апартаментов, которые прочно оккупировала почти что бывшая жена Елена Степаненко. Об этом пишет КП.

Пока что Петросян с женой никак не могут поделить нажитое в браке имущество, и Степаненко выдавливает из мужа-изменника последнее. Десяток квартир, коллекция из 5000 предметов искусства, счета в банках и автомобили - это мелочи, если учитывать, что на Петросяне висят миллионные долги, которые он не в состоянии гасить.

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На Петросяне уже лежит оплата 10 миллионов рублей за оценку и экспертизу имущества, а тут оказывается, что у него еще и миллионные долги за коммуналку по квартире, в которой живет Степаненко. А один момент не позволяет что-либо оплатить - на время суда все счета заблокированы.

"Каждый месяц у Евгения Вагановича копится долг по коммунальным платежам за квартиру, где сейчас проживает Степаненко. Дело в том, что элитные апартаменты площадью более 500 "квадратов" в Зачатьевском переулке записаны на Петросяна, но там прочно обосновалась бывшая супруга. За ЖКУ она долгое время не платила, видимо, считая, что это должен делать собственник", - сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Причем, долги дошли до той отметки, когда на нерадивого домовладельца опдают в суд. Петросяну пришлось ходить к коммунальщикам, и договариваться.

"Он предложил им отключить электричество и воду. Тогда Степаненко срочно взялась платить. Но как она делает: гасит не всю задолженность, а только за ресурсы перечисляет. Все остальное — содержание дома, ремонт и прочее — так и продолжает копиться". - добавил адвокат.

В такой ситуации получается, что УК в любой момент может подать на Петросяна в суд. Долги на сейчас перевалили за 1 миллион, но пока что Петросяну везет, и он ездит в оккупированный Крым развлекаться со своей любовницей.

Напомним, что в России назрел скандал - Алла Пугачева может присесть за систематические нарушения.

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