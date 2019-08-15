У Путина скандал: Пугачеву хотят посадить

Алла Пугачева / Instagram

С недавних пор на семью Аллы Пугачевой открыл охоту юрист Ярослав Михайлов, который пытается найти способы наказать звездную чету. Вначале он попытался дискредитировать Галкина и его замок в поселке Грязь, но безуспешно, а теперь настал черед дачи Пугачевой.

На Аллу Пугачеву наложили административный штраф, а также ей угрожает арест или социальные работы. Об этом пишет издание КП.

Вначале Ярослав Михайлов пытался заставить Максима Галкина сносить свой замок, но из-за того, что особняк построен по законам того года, применение сегодняшних законов в России невозможно.

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А вот с Пугачевой все намного проще - у нее есть загородный дом в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья. Особняк площадью 1000 кв м находится на 50 сотках территории.

н был построен в 90-е, но недавно чиновники Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования МПР РФ обнаружили, что ее "баня", а на самом деле сарайчик, находится на расстоянии 36,5 м от водохранилища, а должно быть минимум 55 м.

За это Пугачевой "впаяли" штаф целых 3000 рублей, и обязали снести здание. Теперь же неуплаченный штраф удвоили и угрожают либо 50 часов социальных работ. Более того, они приезжали, и не смогли разглядеть калитку в заборе вокруг дачи, которая позволяет пройти к воде.В итоге они еще и завозмущались, что Пугачева перекрыла россиянам доступ к воде.

Тем временем, местные соседи объяснили, что сама Пугачева не появлялась тут десятилетия, а живет там ее внук Никита, которого соседи любят за полную адекватность.

Штраф Пугачевой придется все же заплатить, ибо в случае отказа ее счета арестуют, а сумму будут взимать насильно.

Ранее Пугачева вызвала яростные споры из-за своей внешности.