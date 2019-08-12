"Кикимора лысая": Пугачева вызвала яростные споры новым фото

Алла Пугачева / mk.ru

Алла Пугачева в кедах и подтяжках оранжевого цвета на новом фото вызвала бурные обсуждения своей внешности среди подписчиков в соцсетях.

Новый снимок, на котором она позирует стоя возле лестнице, Алла Пугачева подписала довольно оригинально.

"А жизнь продолжается.Живем дальше", - написала она.

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Пугачева в традиционных огромных полутемных очках и кудряшках надела что-то среднее между комбинезоном и платьем. На белую футболку этот наряд крепится подтяжками, но внизу он выглядит как обычное платье без штанин комбинезона.

А из-под пол платья выглядывают белые кеды.

Алла Пугачева / Instagram

Оранжевое платье и новый фильтр делают снимок солнечным и немного нереалистичным.

Пугачевой начали писать о том, какая она классная, но некоторые с возмущением отметили, что все не так уже радужно. На этих пользователей соцсетей накинулись истые фанаты Пугачевой и начали их усиленно гнобить.

"Как чучело", - написала одна женщина, на что получила долю хейта - "ты своё еб*ло видела, чушка?", "на себя посмотри кикимора лысая".

"Ну сколько можно обманывать народ фотошопом! Я люблю Ваше творчество но не приемлю этот пиар из фотошопов" - "где же вы видите фотошоп?", - пишут другие пользователи соцсетей.

Ранее в сети стали обсуждать видео с концерта знаменитой американской певицы - на выступлении она скопировала образ Аллы Пугачевой 20-летней давности.