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"Было стыдно": Ксения Мишина раскрыла подробности личной жизни

10 декабря 2019, 16:34

Украинская актриса Ксения Мишина, которая строго держит в секрете личную жизнь раскрыла пару самых важных моментов из своих отношений.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / УНИАН

Победительница Танців з зірками Ксения Мишина призналась, что у нее были отношения со старшим мужчиной, от которого ей пришлось буквально сбегать после родов.

Актриса Ксения Мишина поведала, как пьяный отец ее ребенка избивал ее, в интервью Украине.

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Ксения Мишина начала отношения со старшим мужчиной еще во время учебы в Киеве. Все шло хорошо, и вскоре она забеременев, переехала жить к нему. Но, по словам Мишиной, милый и добрый мужчина стал невыносимым, и она была буквально вынуждена прекратить отношения и сбежать в Севастополь.

"Мне было стыдно сначала за это. А потом я поняла — боже, в нашей стране очень много таких женщин. И не с одним ребенком, а с тремя. Все пошло просто наперекосяк, и для меня это было крайне странно. Человек просто изменился и стал отвратительно себя вести. И я поняла, что я терпеть это не буду", — поделилась Мишина в интервью.

Но отношения с отцом ее ребенка не закончились просто так. Несмотря на то, что прошло 4 года, он как-то нашел ее, вычислил, и явился прямо во время выступления, применить к ней насилие.

"Был момент, когда через 4 года, он появился в театре и побил меня. Да. Непонятно за что. В пьяном виде. Шел спектакль, я вышла, и меня просто спустили с лестницы. Ну и все, и пропал", - объяснила Мишина.

Напомним, что во время шоу Танці з зірками Ксении Мишиной приписывали роман с ее женатым партнером Женей котом, а потом с Владимиром Остапчуком, который неожиданно стал разводится с семьей в конце шоу. Все не раз опровергали данные слухи, но некоторые пользователи сетей продолжают распространять их.

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