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Ксения Мишина и Владимир Остапчук вместе: слухи разорвали сеть

3 декабря 2019, 16:31

Победительницу Танцы со звездами 2019 Ксению Мишину кто-то втянул в грязный скандал из-за удачно подвернувшейся ситуации.

Ксения Мишина
Ксения Мишина отреагировала на слухи о романе с Остапчуком / УНИАН

Ксению Мишину после победы на Танцах со звездами 2019 кто-то втянул в пикантный скандал. Не известные подставили Ксению Мишину под удар из-за развода Владимира Остапчука.

На странице соцсети Екатерине Осадчей посоветовали спросить у Владмира Остапчука, что он делал с Ксенией Мишиной в Вене в прошлую среду, и зачем он целовал ее в шею.

"Спросите в следующей программе у Остапчука, что он делал с Мишиной в центре Вены в среду! Видели их в одном из магазинов, на входе он поцеловал ее в шею", - пишет animallovers 2018.

Кто-тот очень ловко решил сыграть на чувствах всех, кого волновал развод Владимир Остапчука, у которого с бывшей женой осталось двое детей. Владимир Остапчук и Елена Остапчук воспитывают двоих детей. У них есть дочь Эмилия и сын Эван-Александр, которому всего полтора года. С женой они прожили 12 лет, и развелись без объяснения причин.

После этого в сети пошли слухи о романе Владимира Остпачука, которые вылились в скандал вокруг победительницы шоу Ксении Мишиной.

Владимир Остапчук, как и о причинах развода, об отношениях с Мишиной молчит, а вот сама актриса, которая воспитывает сына, и в течении шоу тщательно старалась не вмешивать свою личную жизнь и семью, ответила на слухи.

"Полнейшая лже-информация, непонятно для чего придуманная. Все это время я нахожусь в Украине и работаю над своими проектами. Никаких связей и общения между мной и Владимиром Остапчуком нет", - сказала Ксения Мишина в коментарии Каравану Историй.

Напомним, что на днях другая фейковая новость потрясла сеть. Кто-то запустил слух о том, что королева Елизавета II умерла 1 декабря 2019.

Танцы со звездами Танці з зірками Владимир Остапчук Ксения Мишина
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