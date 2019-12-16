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"Идиотический маразм": Брухунова загнобила российское издание

16 декабря 2019, 16:02

Жена Петросяна развеяла много мифов своим обращением к российскому изданию. Девушка немного с иронией но очень жестко опустила целую редакцию.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова / Instagram

Татьяна Брухунова развеяла миф о том, что она "белая и пушистая", и ее может обидеть кто-угодно. После того, как в материалах издания Teleprogramma.prо вышел материал с критикой стиля Брухуновой, она за пару постов в Instagram разнесла издание в пух и прах.

Татьяна Брухунова загнобила российское издание и стилиста, которая критиковала внешность жены Петросяна.

"Прошло 10 месяцев со дня моего участия в "Модном приговоре"! И сегодня вот этот "стилист" дала свою оценку моим look! Человек с подпиской 400 человек! И копеечной бижутерией на странице, где нет ни одного аутфита! Про газету, которая интересуется мнением бездарностей, все понятно! Помоишники! Не хотела делать рекламу этой стилистке! Но все же оставлю вам ее обалденно стильную страничку!" - написала Брухунова.

В сторис, которое опубликовала Татьяна Брухунова, она показала собственно новость у издания, а также немного со странички стилистка Елена Бестави. Особенно Брухунову впечатлило, что у Бестави в Instagram не было даже 350 человек на момент, когда та начала записывать свой ответ.

После того, как страсти немного утихли, Брухунова записала еще пару сторис, в которых обратилась к редакции Teleprogramma.pro, и ловко смешала их с грязью.

"Всем большой и пламенный привет. Большое спасибо, что вы с юмором отнеслись к тому, что я запостила эту странную девушку-стилиста, у которого берет интервью газета – вы можете себе представить. И они на полном серьезе спрашивают у нее какие-то профессиональные комментарии. Честно говоря, меня это так рассмешило, поэтому я решила с вами поделиться. Не потому что это меня задело, а потому что это выглядит просто как идиотический маразм, бред какой-то сумасшествие. Ну, что б вы понимали, как верить нашим газетам", - объяснилась Брухунова.

Она обратилась к редакции, которую со смаком размазала обвинениями в "желтизне", и непрофессионализме.

"Этим видео я хотела бы обратиться к газете Teleprogramma.pro, я знаю, что у них нет инстаграма. У меня к Вам просьба, уважаемая редакция. Я знаю, что вы мониторите мой аккаунт, пожалуйста, в следующий раз, когда вы захотите прокомментировать мой стиль, возьмите интервью у профессионала – ну у Яны Фисти хотя бы, а лучше у Эвелини Хромченко. Тогда вы будете выглядеть как приличное издание, а не как ширпотреб", - сказала Татьяна.

Напомним, что перед выходными разьяренная Татьяна Брухунова сделала официальное заявление о своей свадьбе с Евгением Петросяном.

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