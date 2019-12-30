Голос Країни 10: Потап стал четвертым судьей шоу в 2020 году

Голос країни 10 сезон: Потап стал тренером шоу / 1+1

Продюсер и певец Потап согласился стать тренером юбилейного 10 сезона шоу Голос Країни на 1+1.

Потап даже записал коротенький рэп по поводу своего участия в шоу Голос 2020 на 1+1, и прокомментировал подбор судей и участников шоу, которые прошли Слепые прослушивания и примут участие в новом 10 сезоне Голоса.

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"В 10-м юбилейном сезоне есть все ингредиенты супермегашоу: невероятный кастинг, как никогда огромное количество вокалистов и героев с ярким бэкграундом, которые слетелись со всего мира, потрясающе-профессиональный тренерский состав, хорошая атмосфера на площадке и незабываемые голоса, судьбы и истории. Новый сезон удивляет и вдохновляет на новые открытия. У меня, как тренера, есть еще важная сверхзадача. Это не просто супер-задача провести талантливых вокалистов в финал проекта, а сделать так, чтобы те, кто покинет Голос країни знали, что им делать дальше, чтобы не уступить своим мечтам о большой сцене", - говорит Потап.

Голос Країни 10 сезон Потап стал судьей 10 сезона смотреть онлайн видео:

Напомним, кроме Потапа судьями стали Тина Кароль и Дан Балан, а также Monatik.