Нацотбор Евровидение 2020 Украина: Jerry Heil приготовила песню для участия

Jerry Heil собирается на Евровидение / Instagram

Украинская блогер и певица Jerry Heil поделилась своими переживаниями по поводу участия в Нацотборе на Евровидение 2020. Девушка уже имеет текст в своем стиле, но пока что не уверена в участии.

Jerry Heil думает принять участие в Евровидении 2020, об этоми девушка пишет в Instagram.

"Что вы думаете о Евровидении, пандатим? Я думаю, что стоит попробовать свои силы, если пройду предкастинг (есть такой этап). Но столько разных мнений выслушала по этому поводу! Например, 1) что в случае, если не пройду, это может снизить лояльность аудитории ко мне 2) что песню нужно такую, чтобы показать мой голос, а не просто с прикольным текстом 3) что сам конкурс еще никому ни в чем не помог ... итедеитепе", - пишет девушка.

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Тем не менее, она уже определилась минимум с одним вопросом.

"У меня есть устойчивое мнение только по поводу второго вопроса. У меня есть песня со ржачным текстом важную, на мой взгляд, социальную тему. Я бы хотела, чтобы она прозвучала не только в пределах Украины. Она не обязательно должна показывать вокальные данные - здесь это даже лишнее будет. + Будто Евровидение - не только вокальное соревнование, насколько я успела убедиться за годы просмотра трансляций. Единственное - песня, которую уже имею - на английском. И игры слов могут не понять у нас ...Я очень запуталась, наверное. Нужно ваше мнение о том, как этот конкурс видите со стороны вы, и есть ли смысл вкладывать усилия", - добавила она.

Jerry Heil собирается на Евровидение / Instagram

Jerry Heil собирается на Евровидение / Instagram

Несомненно поклонники начали уговаривать ее принять участие в нацотборе, и уверять, что все будет хорошо, и стоит попробовать свои силы.

Jerry Heil собирается на Евровидение / Instagram

Jerry Heil собирается на Евровидение / Instagram

"Конечно нужно попробовать!!! Если не пройдешь, ничего страшного, твои настоящие фанаты никуда не уйдут. И делать это нужно для себя, как в тренажерке, для себя любимой", "Попробовать стоит, мне кажется, ты 100% займёшь 1 место, красунька наша", "Для можливості сприйняття нашими людьми, може варто зробити 1 куплет українською. Щоб всім була зрозуміла суть. Між тим, Євробачення - це конкурс пісні в першу чергу, тому я думаю є сенс спробувати", - пишут в комментариях.

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Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: Перший.

Евровидение 2020 пройдет 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

В Украине в 2020 году кастингами занимается СТБ, а организацией и финансированием поездки в Нидерланды - UA: Общественное вещание.