Наталья Бочкарева избежит наказание за наркотики в трусах

Наталья Бочкарева / ТНТ

Следствие решило ограничиться штрафом для актрисы Натальи Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского суда.

МВД требует прекратить уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкарёвой,а в результате она может отделаться только штрафом.

По закону, судебный штраф могут назначать человеку, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и впоследствии возместил вред. Размер штрафа определяет суд с учетом материального положения обвиняемого и его семьи.

Если суд согласится с позицией следствия, прекратит уголовное дело и назначит штраф, то Бочкарева будет считаться несудимой.

Напомним, этой осенью жена серального Гены Букина Наталья Бочкарева влипла по-серьезному: ее кадиллак тормознули копы, актриса вышла из тачки — и не одна, а с весёлым пакетиком. Бочкарёву обвинили по ч. 1 ст. 228, а это до трёх лет тюремного бана.

Сейчас дело передали в Преображенский суд с пометкой не сильно наказывать актрису, а выписать штраф и отпустить с Богом. Когда будет сам суд, пока не известно.