Режиссер Счастливы вместе о скандале с Бочкаревой: Работа над сериалом была тяжелая

Наталья Бочкарева / Instagram.Com/Natalia_bochkareva_official

Режиссер российского комедийного сериала Счастливы вместе Георгий Дронов прокомментировал скандал с актрисой Натальей Бочкаревой. Он заверил, что готов оказать задержанной необходимую помощь.

По словам Дронова, он не может представить Бочкареву с наркотиками.

"Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая", - цитирует режиссера издание РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что к этому не было никаких предпосылок. В то же время, он отметил, что готов оказать заблудшей актрисе помощь.

Напомним, что в ночь на 28 сентября в Москве инспекторы ГИБДД задержали российскую актрису театра и кино Наталью Бочкареву с кокаином.