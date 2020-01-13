Ксения Пунтус в реанимации: раскрыли реальное состояние жертвы Михалкова

Ксения Пунтус: состоние / Instagram

Ксения Пундус получила множественные травмы, и переохлаждение, пока ее не нашли люди, и не выхвали скорую помощь. Сейчас Ксения Пунтус уже находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения, но все еще остается в тяжелом состоянии, пишет издание Mash.

"Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких — она в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, у девушки ушибы обоих лёгких, травма грудной клетки, травмы позвоночника, несколько переломов. Она находится под постоянным наблюдением врачей.

Кроме того, оказывае Девушка страдала от анорексии. Среди личных вещей модели полицейские обнаружили сильнодействующий медицинский препарат. Это анорексигенное лекарственное средство. В сочетании с алкоголем его действие непредсказуемо.

На фоне возникающих от его приема галлюцинаций человек может совершать бесконтрольные поступки. Не исключено, что именно "коктейль" из алкоголя и таблеток толкнул Пунтус за окно.

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